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Haberler Ekonomi O kişilere nakit para müjdesi! 13 ayrı destekten yararlanılabilir! Başvurusu onaylanana anında bankalardan ödeme var!

O kişilere nakit para müjdesi! 13 ayrı destekten yararlanılabilir! Başvurusu onaylanana anında bankalardan ödeme var!

İşini kurmak ya da var olan işletmesini geliştirmek isteyenler insanlar KOSGEB desteklerini takip ediyor. Geleneksel girişimcilere Geleneksel Girişimci Programı ile 65 bin liraya kadar destek sağlanırken İleri Girişimci Programı ile iş fikri olanlara 365 bin liraya varan destek sağlanıyor. Devlet tarafından iş kurmak isteyenlere sağlanan destekler bu minvalde merak ediliyor ve yapılan resmi açıklamalar akıllardaki yerini aldı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) geri ödemesiz girişimcilik destekleri de bunlar arasında yer aldı.

22.09.2021 06:34 - Son Güncelleme: 22.09.2021 06:36
13 ayrı destekten yararlanılabilir! İş kuracaklara nakit para müjdesi! KOSGEB başvurusu onaylanana anında ödeme var!

13 ayrı destekten yararlanılabilir! İş kuracaklara nakit para müjdesi! KOSGEB başvurusu onaylanana anında ödeme var. İşini kurmak ya da var olan işletmesini geliştirmek isteyenler insanlar KOSGEB desteklerini takip ediyor. Geleneksel girişimcilere Geleneksel Girişimci Programı ile 65 bin liraya kadar destek sağlanırken İleri Girişimci Programı ile iş fikri olanlara 365 bin liraya varan destek sağlanıyor. Devlet tarafından iş kurmak isteyenlere sağlanan destekler bu minvalde merak ediliyor ve yapılan resmi açıklamalar akıllardaki yerini aldı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) geri ödemesiz girişimcilik destekleri de bunlar arasında yer aldı.

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13 ayrı destekten yararlanılabilir! İş kuracaklara nakit para müjdesi! KOSGEB başvurusu onaylanana anında ödeme var!

PEK ÇOK DESTEK

Ülkemizde girişimcilere pek çok destek sağlanıyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) geri ödemesiz girişimcilik destekleri de bunlar arasında yer alıyor.

13 ayrı destekten yararlanılabilir! İş kuracaklara nakit para müjdesi! KOSGEB başvurusu onaylanana anında ödeme var!

Yenilikçi, sanayide dijitalleşme uygulamaları, orta yüksek/yüksek teknoloji düzeyindeki sektörler ile imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sayısının artırılması amacıyla hayata geçirilen İleri Girişimci Programı ile iş fikri olanlara 365 bin liraya varan destek veriliyor.

13 ayrı destekten yararlanılabilir! İş kuracaklara nakit para müjdesi! KOSGEB başvurusu onaylanana anında ödeme var!

Kendi işinin patronu olmak isteyen geleneksel girişimcilere de Geleneksel Girişimci Programı ile 65 bin liraya kadar destek sağlanıyor.

13 ayrı destekten yararlanılabilir! İş kuracaklara nakit para müjdesi! KOSGEB başvurusu onaylanana anında ödeme var!

İş fikri olanlar, girişimcilik eğitimini tamamlayıp hazırladığı projeyle başvurarak desteklerden yararlanabiliyor. Girişimcilik eğitimleri e-Akademi ile online olarak da alınabiliyor.

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