CHP iktidara gelince kapatacağını söyleyedursun! İstanbul Havalimanı'na 'Yılın En İyi Havalimanı' ödülü!
Air Transport News'in, her yıl düzenlediği 2021 Air Transport Awards Ödülü'nün bu yılki kazananı İstanbul Havalimanı oldu. İGA Havalimanı Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Polat yaptığı açıklamada "Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı yolculuk deneyimi ve hizmet anlayışıyla ilerleyen dönemde daha birçok ödüle layık görülecektir." ifadelerini kullandı.
İstanbul Havalimanı, dünya havacılık sektörünün en prestijli yayınları arasında gösterilen "2021 Air Transport Awards Ödülleri"nde, "Yılın Havalimanı" ödülüne layık görüldü.
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı, uluslararası arenada ödüller kazanmaya devam ediyor.
Sık seyahat eden, dünyadaki havalimanları konusunda görüşlerine başvurulan, yolculuk ve konaklama fırsatlarını deneyimleyen tüketicilere ulaşan Air Transport News'in, her yıl düzenlediği 2021 Air Transport Awards Ödülü'nün bu yılki kazananı İstanbul Havalimanı oldu.
İstanbul Havalimanı'nın "Yılın Havalimanı" seçildiği ödül töreninde "Yılın Hava Yolu Şirketi" Qatar Hava Yolları, "Yılın Lideri" ödülüne de ACI World Genel Direktörü Luis Felipe de Oliviera layık görüldü.
Ödülü, Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilen "Summer Aviation Forum"da İGA Havalimanı Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Polat aldı.