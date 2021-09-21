CHP iktidara gelince kapatacağını söyleyedursun! İstanbul Havalimanı’na ’Yılın En İyi Havalimanı’ ödülü!

Sık seyahat eden, dünyadaki havalimanları konusunda görüşlerine başvurulan, yolculuk ve konaklama fırsatlarını deneyimleyen tüketicilere ulaşan Air Transport News'in, her yıl düzenlediği 2021 Air Transport Awards Ödülü'nün bu yılki kazananı İstanbul Havalimanı oldu.