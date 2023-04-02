O kişiler listeye alınacak! 90 bin işçi için Meclis zamanı! Taşeron, TYP, mevsimlik işçi, KİT, ücretli öğretmen, belediye şirket, uzman çavuşa KADRO mesaisi!

GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO ÇIKTI MI?

Bakan Bilgin geçici işçiye kadro düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bilgin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada;

"Bir sorunu daha çözdük; bir dosya daha kapandı: Geçici işçiler hem bir yıl çalışabilecek hem de sonrasında kadroya atanacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.