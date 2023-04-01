Bağkur tescil affı geldi mi? 2. torba yasada EYT 3600 emeklilik, staj sigortası, 5000 gün prim eşitliği var mı? Astsubaylara tazminat... Torba yasada neler var son dakika?
Emekli aylıkları, bayram ikramiyeleri ve geçici işçilerin kadro meselesini içeren düzenleme yasalaştı. Ardından gözler torba yasanın maddelerine çevrildi. Peki, 2. torba yasada EYT 3600 emeklilik, staj sigortası, 5000 gün prim eşitliği var mı? Bağkur tescil affı geldi mi? Astsubaylara tazminat verilecek mi? İşte merak edilenler...
01.04.2023 12:18 - Son Güncelleme: 01.04.2023 12:18
Yeni torba yasa hakkında aramalar hız kazandı. En düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya, emekliye bayram ikramiyesini 2 bin liraya yükselten teklif yasalaştı. Teklifle, geçici işçilerin çalışma süresi 11 ay 29 gün oldu, kadronun önü açıldı. Öte yandan torba yasanın maddeleri ve içeriği merak edilmeye başlandı. Peki, Torba yasada neler var son dakika? 2. torba yasada EYT 3600 emeklilik, staj sigortası, 5000 gün prim eşitliği var mı? Bağkur tescil affı geldi mi? İşte merak edilenler...
En düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya, emekliye bayram ikramiyesini 2 bin liraya yükselten teklif Meclis'te kabul edildi. Teklifle, geçici işçilerin çalışma süresi 11 ay 29 gün oldu, kadronun önü açıldı.