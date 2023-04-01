Bağkur tescil affı geldi mi? 2. torba yasada EYT 3600 emeklilik, staj sigortası, 5000 gün prim eşitliği var mı? Astsubaylara tazminat... Torba yasada neler var son dakika?

Yeni torba yasa hakkında aramalar hız kazandı. En düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya, emekliye bayram ikramiyesini 2 bin liraya yükselten teklif yasalaştı. Teklifle, geçici işçilerin çalışma süresi 11 ay 29 gün oldu, kadronun önü açıldı. Öte yandan torba yasanın maddeleri ve içeriği merak edilmeye başlandı. Peki, Torba yasada neler var son dakika? 2. torba yasada EYT 3600 emeklilik, staj sigortası, 5000 gün prim eşitliği var mı? Bağkur tescil affı geldi mi? İşte merak edilenler...