RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Bağkur tescil affı geldi mi? 2. torba yasada EYT 3600 emeklilik, staj sigortası, 5000 gün prim eşitliği var mı? Astsubaylara tazminat... Torba yasada neler var son dakika?

Bağkur tescil affı geldi mi? 2. torba yasada EYT 3600 emeklilik, staj sigortası, 5000 gün prim eşitliği var mı? Astsubaylara tazminat... Torba yasada neler var son dakika?

Emekli aylıkları, bayram ikramiyeleri ve geçici işçilerin kadro meselesini içeren düzenleme yasalaştı. Ardından gözler torba yasanın maddelerine çevrildi. Peki, 2. torba yasada EYT 3600 emeklilik, staj sigortası, 5000 gün prim eşitliği var mı? Bağkur tescil affı geldi mi? Astsubaylara tazminat verilecek mi? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
01.04.2023 12:18 - Son Güncelleme: 01.04.2023 12:18
Bağkur tescil affı geldi mi? 2. torba yasada EYT 3600 emeklilik, staj sigortası, 5000 gün prim eşitliği var mı? Astsubaylara tazminat... Torba yasada neler var son dakika?

Yeni torba yasa hakkında aramalar hız kazandı. En düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya, emekliye bayram ikramiyesini 2 bin liraya yükselten teklif yasalaştı. Teklifle, geçici işçilerin çalışma süresi 11 ay 29 gün oldu, kadronun önü açıldı. Öte yandan torba yasanın maddeleri ve içeriği merak edilmeye başlandı. Peki, Torba yasada neler var son dakika? 2. torba yasada EYT 3600 emeklilik, staj sigortası, 5000 gün prim eşitliği var mı? Bağkur tescil affı geldi mi? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bağkur tescil affı geldi mi? 2. torba yasada EYT 3600 emeklilik, staj sigortası, 5000 gün prim eşitliği var mı? Astsubaylara tazminat... Torba yasada neler var son dakika?

En düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya, emekliye bayram ikramiyesini 2 bin liraya yükselten teklif Meclis'te kabul edildi. Teklifle, geçici işçilerin çalışma süresi 11 ay 29 gün oldu, kadronun önü açıldı.

EYT'LİLER MAAŞLARI NE ZAMAN ALACAK? | VİDEO

Bağkur tescil affı geldi mi? 2. torba yasada EYT 3600 emeklilik, staj sigortası, 5000 gün prim eşitliği var mı? Astsubaylara tazminat... Torba yasada neler var son dakika?

GEÇİCİ İŞÇİLERİN ÇALIŞMA SÜRESİ 11 AY 29 GÜN OLDU

Kanunla, kurumların ihtiyaçları doğrultusunda geçici işçi çalıştırma süresi de arttırılırdı.

Bağkur tescil affı geldi mi? 2. torba yasada EYT 3600 emeklilik, staj sigortası, 5000 gün prim eşitliği var mı? Astsubaylara tazminat... Torba yasada neler var son dakika?

Buna göre geçici iş pozisyonlarında çalışanların çalışma süreleri aynı vize dönemi içinde 11 ay 29 güne kadar uzatılabilecek.

Bağkur tescil affı geldi mi? 2. torba yasada EYT 3600 emeklilik, staj sigortası, 5000 gün prim eşitliği var mı? Astsubaylara tazminat... Torba yasada neler var son dakika?

Böylece kadronun önü açıldı. Bu sürenin belirlenmesinde idare, kurum ve kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanlık yetkili olacak.

SON DAKİKA