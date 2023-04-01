İslam Memiş’ten altın fiyatları için yaz ayları uyarısı! Yaz aylarını mutlaka bekleyin! 1.233 TL’lik kısa süreli ralli sonrası...

İslam Memiş piyasalarda gram altın için beklediği rekoru yaşanan son gelişmelerin ardından tekrar yorumladı. Uzman isim gümüş fiyatlar için de rekor beklentisini tekrarladı. Geçen hafta altın yeni zirvelere ulaşarak tarihi rekorlar kırdı. Milyonlarca kişi tarafından anbean takip edilen gram altının fiyatı 1.220 liradan 1.233 liraya kadar çıktı. Şu sıralar ise 1.209 TL seviyelerinde yer alıyor. Bu kapsamda kritik uyarılarda bulunan İslam Memiş yaz ayları için beklediği seviyeleri açıkladı.