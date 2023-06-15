SSK, Bağkur'a %70 intibak + %15 ek zam netleşti! Memura Emekli Sandığı'na 5.000 TL seyyanen zam + 22.500 TL maaş! Temmuz enflasyon farkı tablosu hesaplandı! 7.500, 8.000 TL alanlar...

Temmuz zammı için 5 aylık enflasyon oranı açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Haziran ayı enflasyonu Temmuz ayının ilk haftası içerisinde yer alan 3 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Emekliler yapılacak düzenlemeleri heyecanla beklerken, bazı taleplerde de bulunuyor. Peki, Temmuz'da kim, ne kadar maaş alacak? İşte detaylar...