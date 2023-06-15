SSK, Bağkur'a %70 intibak + %15 ek zam netleşti! Memura Emekli Sandığı'na 5.000 TL seyyanen zam + 22.500 TL maaş! Temmuz enflasyon farkı tablosu hesaplandı! 7.500, 8.000 TL alanlar...
Temmuz zammı için geri sayım devam ediyor. EYT'liler dahil tüm emeklileirn maaş zammına eklenecek refah payı merak edilirken, atılacak adımlar için intibak düzenlemesi de bekleniyor. Emekli ve memur için 5 aylık enflasyon hesabı yapıldı. Geriye yalnızca 1 veri kaldı. Peki, SSK, Bağkur'luların temmuz zammı kaç TL olacak? Emekliye intibak zammı gelecek mi? İşte konu hakkında detaylar ve yeni maaş tablosu!
15.06.2023 19:41 - Son Güncelleme: 15.06.2023 19:48
Temmuz zammı için 5 aylık enflasyon oranı açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Haziran ayı enflasyonu Temmuz ayının ilk haftası içerisinde yer alan 3 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Emekliler yapılacak düzenlemeleri heyecanla beklerken, bazı taleplerde de bulunuyor. Peki, Temmuz'da kim, ne kadar maaş alacak? İşte detaylar...