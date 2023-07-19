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Haberler Ekonomi EYT'de 2. perde: 2. torba yasa için 7 madde sıralandı! 2000-2008 kademeli emeklilik, 100 bin taşerona kadro, Bağkur affı, yaş indirimi, 5000 prim...

EYT'de 2. perde: 2. torba yasa için 7 madde sıralandı! 2000-2008 kademeli emeklilik, 100 bin taşerona kadro, Bağkur affı, yaş indirimi, 5000 prim...

Türkiye'de 20 milyondan fazla memur ve emekliyi ilgilendiren Temmuz zammını içeren yasa, yürürlüğe girerken, hükümet tarafından emeklilik müjdelerini içeren 2. torba yasa tasarısı için hazırlıklar başlatıldı. Bu tasarı, emeklilik sürecini kolaylaştıracak ve emeklilere çeşitli avantajlar sunmayı amaçlayacak. Peki, 2. yeni torbada neler yer alacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr
19.07.2023 14:18 - Son Güncelleme: 20.07.2023 09:59
2. torba yasa için 7 ana madde listelendi! EYT’de 2. perde açıldı! 2000-2008 kademeli emeklilik, 100 bin taşerona kadro, Bağkur affı, yaş indirimi, 5000 prim...

Yeni torba yasa tasarısı, emeklilik reformunu içeren düzenlemeleri kapsayacak ve milyonlara emeklilik müjdesi sunacak. Meclis'in Ekim ayında açılmasıyla beraber gözler 2. torba yasaya çevrilecek. Emekliliği kolaylaştıracak adımların tamamlanması ve Meclis'e sunulması planlanan bu reformlar, milyonlarca kişiye emeklilik sürecinde önemli avantajlar sağlamayı hedefliyor. Emeklilik reformunun ilk adımlarından biri, Bağ-Kur'lu esnaf ve çiftçileri kapsayacak. Öte yandan 1999 sonrası sigortalı olanlar için kolaylıklar sağlanması bekleniyor. Peki, 2. torba yasa maddeleri neler? 2. torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek? İşte konu hakkında merak edilenler...

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2. torba yasa için 7 ana madde listelendi! EYT’de 2. perde açıldı! 2000-2008 kademeli emeklilik, 100 bin taşerona kadro, Bağkur affı, yaş indirimi, 5000 prim...

Yeni torba yasa tasarısı, emeklilik reformunu içeren düzenlemeleri kapsayacak ve milyonlara emeklilik müjdesi sunacak.

EYT’de 2. perde açıldı! 2. torba yasa için 7 ana madde listelendi! 2000-2008 kademeli emeklilik, 100 bin taşerona kadro, Bağkur affı, yaş indirimi, 5000 prim...

İşte tasarıda yer alması planlanan detaylar:

2. torba yasa için 7 ana madde listelendi! EYT’de 2. perde açıldı! 2000-2008 kademeli emeklilik, 100 bin taşerona kadro, Bağkur affı, yaş indirimi, 5000 prim...

Bağ-Kur'lu Esnaf ve Çiftçiler: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bağ-Kur'lu küçük esnaf ve çiftçilerin prim gün şartını 9,000'den 7,200'ye düşürecek bir çalışma üzerinde çalışıyor.

2. torba yasa için 7 ana madde listelendi! EYT’de 2. perde açıldı! 2000-2008 kademeli emeklilik, 100 bin taşerona kadro, Bağkur affı, yaş indirimi, 5000 prim...

Küçük esnaf tespiti yapılacak ve iş yerinde çalışan işçi sayısı ile vergilendirme ve muafiyet durumu gibi kriterler değerlendirilecek.

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