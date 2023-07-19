EYT'de 2. perde: 2. torba yasa için 7 madde sıralandı! 2000-2008 kademeli emeklilik, 100 bin taşerona kadro, Bağkur affı, yaş indirimi, 5000 prim...

Yeni torba yasa tasarısı, emeklilik reformunu içeren düzenlemeleri kapsayacak ve milyonlara emeklilik müjdesi sunacak. Meclis'in Ekim ayında açılmasıyla beraber gözler 2. torba yasaya çevrilecek. Emekliliği kolaylaştıracak adımların tamamlanması ve Meclis'e sunulması planlanan bu reformlar, milyonlarca kişiye emeklilik sürecinde önemli avantajlar sağlamayı hedefliyor. Emeklilik reformunun ilk adımlarından biri, Bağ-Kur'lu esnaf ve çiftçileri kapsayacak. Öte yandan 1999 sonrası sigortalı olanlar için kolaylıklar sağlanması bekleniyor. Peki, 2. torba yasa maddeleri neler? 2. torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek? İşte konu hakkında merak edilenler...