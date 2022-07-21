O kişiler artık EYT'li sayılmıyor! SSK, Bağkur, 4C'lilere 2023 EYT rehberi açıklandı! 38,40,42,46 yaşında emeklilik düş değil! 9000, 3600 hesabıyla 1 günde...
EYT hakkında son gelişmeler özellikle son günlerde sıklıkla karşımıza çıkıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la ilgili yol haritasının açıklanmasıyla heyecan arttı ve yasa sıkı bir şekilde beklenmeye başlandı. Bu gelişmelerin ardından akıllarda bazı sorular yer edinmeye başladı. Kimler EYT'li sayılmaz, çalışma kimleri kapsıyor? Sadece SSK'lılar mı yararlanacak? EYT'liler ne zaman emekli olabilecek? Primler yetmiyorsa ne olacak? Yaş şartı aşağı çekilir mi? Maaş nasıl hesaplanacak? Kesinti olur mu? Sorularına yanıt aranmaya başlandı. Haberimizde EYT yasasına dair tüm merak edilenlere detaylı bir şekilde yer verdik. İşte tüm merak edilenler...
9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlara yönelik çalışmalarda ilk aşamayı kapsamın belirlemesi oluştururken, bunun için pek çok formül de gündeme geliyor. EYT için bazı şartlar yer alıyor. Eğer bu şartları tamamlamamışsanız EYT'li sayılmıyorsunuz. Peki, kimler EYT'li sayılmaz, çalışma kimleri kapsıyor? Sadece SSK'lılar mı yararlanacak? EYT'liler ne zaman emekli olabilecek? İşte merak edilen soru ve cevaplar haberimizde!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in emeklilikte yaşı bekleyenlere (EYT) ilişkin yaptığı açıklama büyük heyecan yarattı.
Bakanlık bünyesinde kurulan bir ekiple çalışma yürütüldüğünü, en uygun formülün devreye alınacağını, en geç Ocak'ta Meclis'e sevk edileceğini belirten Bilgin'in sözleriyle EYT'liler sevinç yaşadı.
1. Çalışma kimleri kapsıyor?
EYT düzenlemesi, 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayan ancak yaşı bekleyenleri ilgilendiriyor. Yıl veya priminden herhangi birisini tamamlamamış olanlar da bulunuyor. Bunlar da beklenti içerisinde.
Kimler EYT'li sayılmıyor?
Sigorta başlangıcı 1999 öncesi olanlar emeklilikte yaşa takılıyorlar, yani EYT'li oluyorlar. EYT'li olabilmek için emeklilik ile ilgili tüm şartların yerine getirilip yaşa takılmış olmak gerekiyor. Eğer bu şartlar yoksa düzenleme yapılsa bile yararlanamazsınız.