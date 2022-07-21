O kişiler artık EYT'li sayılmıyor! SSK, Bağkur, 4C'lilere 2023 EYT rehberi açıklandı! 38,40,42,46 yaşında emeklilik düş değil! 9000, 3600 hesabıyla 1 günde...

1. Çalışma kimleri kapsıyor?

EYT düzenlemesi, 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayan ancak yaşı bekleyenleri ilgilendiriyor. Yıl veya priminden herhangi birisini tamamlamamış olanlar da bulunuyor. Bunlar da beklenti içerisinde.

Kimler EYT'li sayılmıyor?

Sigorta başlangıcı 1999 öncesi olanlar emeklilikte yaşa takılıyorlar, yani EYT'li oluyorlar. EYT'li olabilmek için emeklilik ile ilgili tüm şartların yerine getirilip yaşa takılmış olmak gerekiyor. Eğer bu şartlar yoksa düzenleme yapılsa bile yararlanamazsınız.