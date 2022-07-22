Araştırma görevlisi diğer kamu kurumlarına naklen atanabilir mi? Memur olmak isteyenler dikkat! İcra müdür yardımcısı belediyelere müdür olarak atanabilir mi?
Üniversitelerde görev alan araştırma görevlileri dikkat! Atamalar konusunda bazı konular merak ediliyor. Araştırma görevlisi olarak görev yapanlar belediyelere naklen atanma talebinde bulunması durumunda hangi unvanlı kadrolara atanabilir? Üniversitelerde Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Bakanlıklarda taşra teşkilatında münhal bulunan mühendis kadrosuna atanması mümkün mü? Adalet Bakanlığında "İcra Müdür Yardımcısı" unvanlı kadroda görev yapan personelin, Belediyede bulunan "Müdür" unvanlı kadroya atanması mümkün mü? İşte tüm merak edilen soru ve cevaplar haberimizde!
22.07.2022 08:58 - Son Güncelleme: 22.07.2022 08:58
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesinde "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür.