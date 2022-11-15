İŞKUR 9 BİN 500 TL maaşla bekçi alımı yapıyor! İlkokul, lise mezunu... Yeni yıl öncesi 3 ilde ACİL ilan açıldı: 18-27 yaş arası herkes...

İŞKUR iş ilanları hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. İŞKUR bekçi alım ilanlarına yenileri eklenmeye devam ediyor. Bu bağlamda en az ilkokul, orta ve lise mezunu olmak üzere bekçi alımı gerçekleştiriliyor. Yeni bekçi alımları Kasım sonuna kadar devam edecek. İŞKUR online sitesi üzerinden kriterleri karşılıyorsanız ilanlara hemen başvurabilirsiniz. İşte İŞKUR bekçi alımı ilanları ve başvuru şartları haberimizde!