O kişiler aslında EYT'li değil! 1999-2000-2008 yıl, prim gün, maaşta ince sınır! EYT'lilere 2 aylık SIR tablosu! Staj, 18 yaş altı çalışmalar...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili düzenlemeler her geçen gün merakla takip ediliyor. Aralık ayında açıklanması beklenen EYT dosyasına 2 ay kala bazı detaylara dikkat etmek gerekiyor. Yeni yıl itibariyle EYT'nin devreye girmesi bekleniyor. Bu süreye kadar eksiklikleri halletmek gerekiyor. Eğer halledemezseniz EYT'den yararlanamayacaksınız. Haberimizde EYT hakkında bilinmesi gereken detaylara yer verdik. Peki, EYT'den kimler yararlanacak? Eksik primler nasıl tamamlanır? EYT ile emekli olanlar çalışabilir mi? İşte ayrıntılar...