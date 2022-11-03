O kişiler aslında EYT'li değil! 1999-2000-2008 yıl, prim gün, maaşta ince sınır! EYT'lilere 2 aylık SIR tablosu! Staj, 18 yaş altı çalışmalar...
Emeklilikte yaşa takılanların gözü kulağı EYT yasasında, Aralık ayında! 8 Eylül 1999'da emeklilikte yaş koşulu getirilince pek çok şahıs emeklilik hayalinden olmuştu. Binlerce EYT'li, erken yaşta emeklilik ile ilgili gelişmeleri takip ediyor. EYT çıkmadan önce bazı detaylara dikkat etmek gerekiyor. İşte EYT ile alakalı son durum...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili düzenlemeler her geçen gün merakla takip ediliyor. Aralık ayında açıklanması beklenen EYT dosyasına 2 ay kala bazı detaylara dikkat etmek gerekiyor. Yeni yıl itibariyle EYT'nin devreye girmesi bekleniyor. Bu süreye kadar eksiklikleri halletmek gerekiyor. Eğer halledemezseniz EYT'den yararlanamayacaksınız. Haberimizde EYT hakkında bilinmesi gereken detaylara yer verdik. Peki, EYT'den kimler yararlanacak? Eksik primler nasıl tamamlanır? EYT ile emekli olanlar çalışabilir mi? İşte ayrıntılar...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde sona yaklaşıldı. 4-5 milyon kişiyi ilgilendiren düzenlemenin ayrıntılarının önümüzdeki ayın başında kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
Düzenleme için geri sayıma geçilirken EYT ile ilgili en çok merak edilen soruları ve yanıtlarını derledik...