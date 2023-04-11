O kişiler artık EYT'li sayılmayacak! Emeklilikle ilgili son dakika açıklama geldi! Prim ödemeleri geri verilecek! 2008'den önce...
Prim ödeyip emekli olamayanlar için yeni açıklama geldi. Emeklilik şartlarını sağlayamayanlara toplu ödeme alma imkanı sunuluyor. Bunun için SGK'ya başvurmak gerekiyor. Peki, kimler toplu ödeme alabilecek? İşte merak edilenler haberimizde!
11.04.2023 09:03 - Son Güncelleme: 11.04.2023 09:03
Emeklilikle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Bilindiği üzere prim ve yıl şartını tamamlayan kişiler EYT'den yararlanabiliyor. Primini tamamlayamayanlar için açıklama geldi. Onlar ödemelerini toplu olarak geri alabilecek. Bu kişiler SGK'ya başvurarak birikmiş primlerini geri elde edebilecekler. Vefat durumlarında ise yakınlarına bu imkan verilecek. İşte toplu ödeme için yapmanız gerekenler...