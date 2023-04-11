RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi O kişiler artık EYT'li sayılmayacak! Emeklilikle ilgili son dakika açıklama geldi! Prim ödemeleri geri verilecek! 2008'den önce...

O kişiler artık EYT'li sayılmayacak! Emeklilikle ilgili son dakika açıklama geldi! Prim ödemeleri geri verilecek! 2008'den önce...

Prim ödeyip emekli olamayanlar için yeni açıklama geldi. Emeklilik şartlarını sağlayamayanlara toplu ödeme alma imkanı sunuluyor. Bunun için SGK'ya başvurmak gerekiyor. Peki, kimler toplu ödeme alabilecek? İşte merak edilenler haberimizde!

takvim.com.tr
11.04.2023 09:03 - Son Güncelleme: 11.04.2023 09:03
O kişiler artık EYT’li sayılmayacak! Emeklilikle ilgili son dakika açıklama geldi! Prim ödemeleri geri verilecek! 2008’den önce...

Emeklilikle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Bilindiği üzere prim ve yıl şartını tamamlayan kişiler EYT'den yararlanabiliyor. Primini tamamlayamayanlar için açıklama geldi. Onlar ödemelerini toplu olarak geri alabilecek. Bu kişiler SGK'ya başvurarak birikmiş primlerini geri elde edebilecekler. Vefat durumlarında ise yakınlarına bu imkan verilecek. İşte toplu ödeme için yapmanız gerekenler...

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O kişiler artık EYT’li sayılmayacak! Emeklilikle ilgili son dakika açıklama geldi! Prim ödemeleri geri verilecek! 2008’den önce...

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar ya da borçlanmayla başlangıcını bu tarihe çekenler prim ve yıl şartını tamamlar tamamlamaz emeklilik imkanı elde ediyor.

O kişiler artık EYT’li sayılmayacak! Emeklilikle ilgili son dakika açıklama geldi! Prim ödemeleri geri verilecek! 2008’den önce...

SSK'lılarda 5.000-5.975, Bağ-Kur'lular ve memurlarda da kadınların 7.200, erkeklerin 9.000 prim günü tamamlaması yetiyor.

O kişiler artık EYT’li sayılmayacak! Emeklilikle ilgili son dakika açıklama geldi! Prim ödemeleri geri verilecek! 2008’den önce...

Bu süreyi tamamlayamayanlar için ise SSK'lılarda 3.600, Bağ-Kur'lularda 5.400 günle kısmi imkanı bulunuyor. Ancak burada belirlenen yaşı da tamamlamak gerekiyor.

O kişiler artık EYT’li sayılmayacak! Emeklilikle ilgili son dakika açıklama geldi! Prim ödemeleri geri verilecek! 2008’den önce...

Bazı sigortalılar, emeklilik şartlarını tamamlayamıyor.

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