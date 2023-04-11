O kişiler artık EYT’li sayılmayacak! Emeklilikle ilgili son dakika açıklama geldi! Prim ödemeleri geri verilecek! 2008’den önce...

Emeklilikle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Bilindiği üzere prim ve yıl şartını tamamlayan kişiler EYT'den yararlanabiliyor. Primini tamamlayamayanlar için açıklama geldi. Onlar ödemelerini toplu olarak geri alabilecek. Bu kişiler SGK'ya başvurarak birikmiş primlerini geri elde edebilecekler. Vefat durumlarında ise yakınlarına bu imkan verilecek. İşte toplu ödeme için yapmanız gerekenler...