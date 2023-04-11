RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi EYT’lilere iş rehberi! Çalışmaya devam edenler dikkat! Ücret, izin, tazminat hakları ne olacak? İşte çok merak edilen 10 sorunun yanıtı…

EYT’lilere iş rehberi! Çalışmaya devam edenler dikkat! Ücret, izin, tazminat hakları ne olacak? İşte çok merak edilen 10 sorunun yanıtı…

Emeklilik başvurusu yapan 1.6 milyonu aşkın EYT'liden bir kısmı çalışmaya devam ederken, ücret, izin, tazminat gibi haklarını merak ediyor. İşte çalışma hayatıyla ilgili en çok merak edilen soruların yanıtları&hellip;

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
11.04.2023 06:58 - Son Güncelleme: 11.04.2023 06:58
EYT’lilere iş rehberi! Çalışmaya devam edenler dikkat! Ücret, izin, tazminat hakları ne olacak? İşte çok merak edilen 10 sorunun yanıtı…

EYT düzenlemesinin ardından 1.6 milyonu aşkın kişi emeklilik başvurusu yaptı.

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EYT’lilere iş rehberi! Çalışmaya devam edenler dikkat! Ücret, izin, tazminat hakları ne olacak? İşte çok merak edilen 10 sorunun yanıtı…

Bu kişilerin bir kısmı çalışmaya devam ediyor ya da devam etmeyi planlıyor.

EYT’lilere iş rehberi! Çalışmaya devam edenler dikkat! Ücret, izin, tazminat hakları ne olacak? İşte çok merak edilen 10 sorunun yanıtı…

Çalışanların ücret, izin ve tazminat gibi hakları, aynı ya da farklı işyerinde çalışmaya devam edenleri nelerin beklediği merak ediliyor. İşte yanıtları...

EYT’lilere iş rehberi! Çalışmaya devam edenler dikkat! Ücret, izin, tazminat hakları ne olacak? İşte çok merak edilen 10 sorunun yanıtı…

Yeniden işe giriş için süre var mı?
İşverenin prim desteğinden yararlanmak için emekli olan EYT'li çalışanını 30 gün içerisinde işe geri alması gerekiyor.

EYT’lilere iş rehberi! Çalışmaya devam edenler dikkat! Ücret, izin, tazminat hakları ne olacak? İşte çok merak edilen 10 sorunun yanıtı…

Prim desteği nasıl bir avantaj sağlayacak?
İşverenlerin emekli çalışan için ödediği yüzde 24.5'lik sosyal güvenlik destek primi bu durumda yüzde 19.5 olarak uygulanacak.

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