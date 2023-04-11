EYT’lilere iş rehberi! Çalışmaya devam edenler dikkat! Ücret, izin, tazminat hakları ne olacak? İşte çok merak edilen 10 sorunun yanıtı…
Emeklilik başvurusu yapan 1.6 milyonu aşkın EYT'liden bir kısmı çalışmaya devam ederken, ücret, izin, tazminat gibi haklarını merak ediyor. İşte çalışma hayatıyla ilgili en çok merak edilen soruların yanıtları…
11.04.2023 06:58 - Son Güncelleme: 11.04.2023 06:58
Yeniden işe giriş için süre var mı?
İşverenin prim desteğinden yararlanmak için emekli olan EYT'li çalışanını 30 gün içerisinde işe geri alması gerekiyor.