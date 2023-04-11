Bu kişiler de listede! EYT’de KISMİ EMEKLİLİK için torba yasa kıskacı! 900 gün indirim yapılacak! EYT’de 3600 günle emekli olunacak mı? 2000 öncesi...

EYT'de son gelişmeler yakından takip ediliyor. Bağkur prim eşitlemesi için yeni gelişmeler sağlanıyor. Kısmi emeklikte ise Bağkur'da 900 günlük bir indirim yapılarak 4500 primle kısmi emeklilikten yararlanılması sağlanacak. Peki, EYT'de günle emekli olunacak mı? İşte son durum ve torba yasa gelişmeleri hakkında detaylar haberimizde!