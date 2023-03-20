O kişiler artık EYT'li olmayacak! Tüm emeklilik hesapları değişti! SSK, Bağkur, 4C fark etmez!

Emeklilikle ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından sıkı bir şekilde takip ediliyor. E-Devlet'ten hizmet dökümünüze baktığınızda sigorta prim listenizde bu detaylar varsa dikkat edin. Emekli olabilmek için geri sayım yapan çalışanlar, bu şartlara dikkat etmezse hakkı yanıyor veya geç emekli oluyorlar. İşte konu hakkında detaylar haberimizde...