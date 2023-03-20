O kişiler artık EYT'li olmayacak! Tüm emeklilik hesapları değişti! SSK, Bağkur, 4C fark etmez!
Emekli olmanın hayalini kuran milyonlarca çalışan SGK hizmet dökümünü sık sık kontrol ediyor ve ne zaman emekli olacağının araştırmasını yapıyor. Eğer bu detaylar sizde de varsa primler siliniyor, aylık bağlandıysa da iadesi isteniyor. Peki, bunları önlemek için ne yapmak gerekir? İşte detaylar.
20.03.2023 13:35 - Son Güncelleme: 20.03.2023 13:35
Emeklilikle ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından sıkı bir şekilde takip ediliyor. E-Devlet'ten hizmet dökümünüze baktığınızda sigorta prim listenizde bu detaylar varsa dikkat edin. Emekli olabilmek için geri sayım yapan çalışanlar, bu şartlara dikkat etmezse hakkı yanıyor veya geç emekli oluyorlar. İşte konu hakkında detaylar haberimizde...
E-Devlet'ten hizmet dökümünüze baktığınızda sigorta prim listenizde bazı harfler görüyorsanız ciddiye alın.