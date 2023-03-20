Çay desteklemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Çay destekleme prim ödemeleri son durum!
2023 Çay destekleme prim ödemeleri son durum merak ediliyor. Peki Çay desteklemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
20.03.2023 14:03 - Son Güncelleme: 20.03.2023 14:03
Çay desteklemeleri yattı mı, ne zaman yatacak merak ediliyor. Yaklaşan yaş çay alım sezonu öncesi üreticiler destekleme primi ödemelerinin tarihini araştırmaya başladı. İşte son durum...
ÇAY DESTEKLEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Yaş çay üreticileri için hesaplara yatırılan yaş çay destekleme ödemeleri, bu yıl hangi tarihte hesaplarda yerini alacak merak ediliyor.
Geçtiğimiz yıl 25 Mart 2022 2021 yılı yaş çay destekleme primi olarak üreticilerin hesaplarına aktarılmıştı.