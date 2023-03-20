TOKİ SIRA NUMARASI ÖĞRENME EKRANI! TOKİ kura numarası nasıl öğrenilir? TOKİ başvuru NO sorgulama E-devlet hak sahibi çekiliş sıra numarası!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ kura çekilişleri devam ederken, sıra numarası hakkında araştırmalar hızlandı. Bu noktada TOKİ kura numarası nasıl öğrenilir? sorusu sıkça sorgulanmaya başladı. Vatandaşlar başvuru numarasını banka ödemesi yapıldığı esnada verilen dekont üzerine bakarak öğrenebilir. Başvuru numaranız dekont üzerinde yer almaktadır. İşte detaylar...