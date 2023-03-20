TOKİ SIRA NUMARASI ÖĞRENME EKRANI! TOKİ kura numarası nasıl öğrenilir? TOKİ başvuru NO sorgulama E-devlet hak sahibi çekiliş sıra numarası!
TOKİ kura çekilişi takvimine göre Tuzla için kuralar 16-29 Mart 2023 tarihleri arasında çekilecek. 250 bin sosyal konut projesine başvuran vatandaşlar son günlerde sıkça sıra numarası hakkında araştırmalar yapıyor. İnternet arama motorlarında sık sık ''TOKİ sıra no nasıl öğrenebilirim?'' sorusu sorgulanıyor. İşte TOKİ SIRA NUMARASI ÖĞRENME EKRANI! TOKİ başvuru NO sorgulama E-devlet hak sahibi çekiliş sıra numarası!
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ kura çekilişleri devam ederken, sıra numarası hakkında araştırmalar hızlandı. Bu noktada TOKİ kura numarası nasıl öğrenilir? sorusu sıkça sorgulanmaya başladı. Vatandaşlar başvuru numarasını banka ödemesi yapıldığı esnada verilen dekont üzerine bakarak öğrenebilir. Başvuru numaranız dekont üzerinde yer almaktadır. İşte detaylar...
Eğer dekontu kaybettiyseniz e-Devlet'te yer alan TOKİ başvuru sayfanızda da TOKİ çekiliş sıra numarasının detaylarına ulaşabilirsiniz.
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMLERİ 16 MART-19 NİSAN ARASINDA TAMAMLANACAK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim" projesinde kura çekimleri İstanbul'da 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak.