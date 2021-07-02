Kafalar çok karışık! Uzman isimden net açıklamalar geldi... Altın yatırımcılarına flaş uyarı! Yarım, çeyrek ve 22-24-18 ayar altın bilezik fiyatları

Peş peşe açıklama yapıldı! Bu hafta ciddi bilinmezliklerin kontrolünü sürdürdüğünü açıklayan İslam Memiş, iki haftadır piyasaların FED'in manipülasyonu karşısında ciddi mantıkta kafa karmaşıklığıyla karşı karşıya olduğunu anlattı. FED başkanı ve FED üyeleri sürekli olarak enflasyonun geçici olacağına dair açıklamalar yaparken, Memiş; piyasaların buraya biraz daha dikkat çektiğini, inanmak istediğini ama gelen rakamlarda enflasyon oranlarının kalıcı hale geldiğinin görüldüğünü vurguladı. Kuraklık olduğunu, hiperenflasyon olduğunu, gıda enflasyonu olduğunu ve bunların tamamının piyasalarda ciddi bir şekilde tedirginlik oluşturduğunu belirten Memiş; altın fiyatlarına dair net yorumlar yaptı.

02.07.2021 08:22 - Son Güncelleme: 02.07.2021 08:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





