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Kafalar çok karışık! Uzman isimden net açıklamalar geldi... Altın yatırımcılarına flaş uyarı! Yarım, çeyrek ve 22-24-18 ayar altın bilezik fiyatları

Peş peşe açıklama yapıldı! Bu hafta ciddi bilinmezliklerin kontrolünü sürdürdüğünü açıklayan İslam Memiş, iki haftadır piyasaların FED'in manipülasyonu karşısında ciddi mantıkta kafa karmaşıklığıyla karşı karşıya olduğunu anlattı. FED başkanı ve FED üyeleri sürekli olarak enflasyonun geçici olacağına dair açıklamalar yaparken, Memiş; piyasaların buraya biraz daha dikkat çektiğini, inanmak istediğini ama gelen rakamlarda enflasyon oranlarının kalıcı hale geldiğinin görüldüğünü vurguladı. Kuraklık olduğunu, hiperenflasyon olduğunu, gıda enflasyonu olduğunu ve bunların tamamının piyasalarda ciddi bir şekilde tedirginlik oluşturduğunu belirten Memiş; altın fiyatlarına dair net yorumlar yaptı.

takvim.com.tr
02.07.2021 08:22 - Son Güncelleme: 02.07.2021 08:22
Kafalar çok karışık! Uzman isimden net açıklamalar geldi... Altın yatırımcılarına flaş uyarı! Yarım, çeyrek ve 22-24-18 ayar altın bilezik fiyatları

Piyasalardaki yeni haftayla ilgili değerlendirmeler altına imza atan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, çok önemli açıklamalar altına imzasını attı. İki haftadan beri piyasaların FED'in yaptığı manipülasyon karşısında çok kafa karışıklığı yaşadığını belirtti. Piyasaların yeni haftaya sakin başladığını söyleyen Memiş, bundan sonraki süreçte fiyatların aşağı mı, yukarı mı gideceği yönündeki soruları yanıtladı. Altın, doların güçlenmesi ve tahvil faizlerindeki yükselişle beraber uzun zamandır işlem gördüğü dar fiyat aralığını aşağı yönlü kırarak 1.757 dolara geriledikten sonra çarşamba günü 1.760 dolar civarında yatay bir seyir izliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kafalar çok karışık! Uzman isimden net açıklamalar geldi... Altın yatırımcılarına flaş uyarı! Yarım, çeyrek ve 22-24-18 ayar altın bilezik fiyatları

Altın kritik seviyeyi kırdı

Altın, doların güçlenmesi ve tahvil faizlerindeki yükselişle beraber analistlerin dikkatle takip ettiği dar fiyat aralığını aşağı yönlü kırdı

Kafalar çok karışık! Uzman isimden net açıklamalar geldi... Altın yatırımcılarına flaş uyarı! Yarım, çeyrek ve 22-24-18 ayar altın bilezik fiyatları

Altın, doların güçlenmesi ve tahvil faizlerindeki yükselişle beraber uzun zamandır işlem gördüğü dar fiyat aralığını aşağı yönlü kırarak iki ayın en düşüğüne geriledi.

Kafalar çok karışık! Uzman isimden net açıklamalar geldi... Altın yatırımcılarına flaş uyarı! Yarım, çeyrek ve 22-24-18 ayar altın bilezik fiyatları

ABD'de hisse piyasalarının rekor tazelemesi ve doların yükselişi altın üzerinde baskı yaratırken analistler ise yeni fiyat hareketlerinin görülebilmesi için işlem görülen dar fiyat aralığının kırılması gerektiğini söylüyordu.

Kafalar çok karışık! Uzman isimden net açıklamalar geldi... Altın yatırımcılarına flaş uyarı! Yarım, çeyrek ve 22-24-18 ayar altın bilezik fiyatları

"Yeni hareket yönünü anlayabilmemiz için altının günü 1.800 dolar üstünde ya da 1.760 dolar altında kapatması lazım" diyen Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Jeffrey Halley, altının bu hafta geçen haftaya g öre daha fazla aşağı yönlü risk taşıdığını söylemişti.