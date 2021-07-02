Kafalar çok karışık! Uzman isimden net açıklamalar geldi... Altın yatırımcılarına flaş uyarı! Yarım, çeyrek ve 22-24-18 ayar altın bilezik fiyatları
Peş peşe açıklama yapıldı! Bu hafta ciddi bilinmezliklerin kontrolünü sürdürdüğünü açıklayan İslam Memiş, iki haftadır piyasaların FED'in manipülasyonu karşısında ciddi mantıkta kafa karmaşıklığıyla karşı karşıya olduğunu anlattı. FED başkanı ve FED üyeleri sürekli olarak enflasyonun geçici olacağına dair açıklamalar yaparken, Memiş; piyasaların buraya biraz daha dikkat çektiğini, inanmak istediğini ama gelen rakamlarda enflasyon oranlarının kalıcı hale geldiğinin görüldüğünü vurguladı. Kuraklık olduğunu, hiperenflasyon olduğunu, gıda enflasyonu olduğunu ve bunların tamamının piyasalarda ciddi bir şekilde tedirginlik oluşturduğunu belirten Memiş; altın fiyatlarına dair net yorumlar yaptı.
Piyasalardaki yeni haftayla ilgili değerlendirmeler altına imza atan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, çok önemli açıklamalar altına imzasını attı. İki haftadan beri piyasaların FED'in yaptığı manipülasyon karşısında çok kafa karışıklığı yaşadığını belirtti. Piyasaların yeni haftaya sakin başladığını söyleyen Memiş, bundan sonraki süreçte fiyatların aşağı mı, yukarı mı gideceği yönündeki soruları yanıtladı. Altın, doların güçlenmesi ve tahvil faizlerindeki yükselişle beraber uzun zamandır işlem gördüğü dar fiyat aralığını aşağı yönlü kırarak 1.757 dolara geriledikten sonra çarşamba günü 1.760 dolar civarında yatay bir seyir izliyor.