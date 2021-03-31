İŞKUR’dan işsizlere 9 ay asgari ücret ödemesi! İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) katılım şartları!
Gündemde en çok araştırılan konulardan biri İŞKUR'dan işsizlere 9 ay asgari ücret ödemesi oldu. Yüzbinlerce kişiyi iş sahibi yapan ve istihdama olumlu katkılar sağlayan İŞKUR, ayrıca Toplum Yararına Programlar (TYP) ile de hem toplum yararına hizmetlerin gerçekleştirilmesi hem de bunun karşılığında ödeme yapılmasını sağlıyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyen binlerce vatandaş konuya dair detayları merakla araştırır oldu. Peki İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) katılım şartları nedir?
Gündemde en çok araştırılan konulardan biri İŞKUR'dan işsizlere 9 ay asgari ücret ödemesi oldu. Yüzbinlerce kişiyi iş sahibi yapan ve istihdama olumlu katkılar sağlayan İŞKUR, ayrıca Toplum Yararına Programlar (TYP) ile de hem toplum yararına hizmetlerin gerçekleştirilmesi hem de bunun karşılığında ödeme yapılmasını sağlıyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyen binlerce vatandaş konuya dair detayları merakla araştırır oldu. Peki İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) katılım şartları nedir?
İŞKUR'dan işsizlere 9 ay asgari ücret ödemesi büyük merak uyandırdı ve iş arayan binelrce kişi detayları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırır oldu. İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında hangi hizmetleri veriyor? İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) katılım şartları nedir? Kimler yararlanamaz, neye göre seçim yapılıyor? İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) haftalık çalışma süresi ne kadar? İşte tüm bilgiler…
TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?
İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.
KATILIMCILAR NASIL SEÇİLMEKTEDİR?
Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.
Noter kurası yöntemi,
Liste yöntemi,
Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.