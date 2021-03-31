İŞKUR’dan işsizlere 9 ay asgari ücret ödemesi! İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) katılım şartları!

Gündemde en çok araştırılan konulardan biri İŞKUR'dan işsizlere 9 ay asgari ücret ödemesi oldu. Yüzbinlerce kişiyi iş sahibi yapan ve istihdama olumlu katkılar sağlayan İŞKUR, ayrıca Toplum Yararına Programlar (TYP) ile de hem toplum yararına hizmetlerin gerçekleştirilmesi hem de bunun karşılığında ödeme yapılmasını sağlıyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyen binlerce vatandaş konuya dair detayları merakla araştırır oldu. Peki İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) katılım şartları nedir?