O ilimizde tonlarca altın keşfedildi! Türkiye'nin altın kaynağının en büyüğü!
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından son 5 yılda 292 ton altın keşfedildi. Türkiye'nin altın kaynağının en büyük kısmı 222 ton ile Manisa'da bulunuyor. Bu ili Balıkesir, Artvin, Niğde takip ediyor.
22.07.2021 08:51
- Son Güncelleme: 22.07.2021 08:51
Uranyum son on yılda üçe katlanırken, son beş yılda 292 ton altın keşfedildi. Cari açığın kapanması ve sanayi üretimi için hayati öneme sahip altın, bakır, demir, uranyum, kömür ve endüstriyel hammaddeler aranırken, bu keşifler arasında bulunan nadir toprak elementleri, altın ve uranyum keşifleri ise stratejik olarak dikkat çekti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre son on yılda hız kazanan uranyum arama çalışmaları kapsamında 2020 sonu itibarıyla 580 bin 866 metre sondaj yapılarak bugüne kadar 11 bin 304 ton olan uranyum kaynağı yüzde 283 artırılarak toplam 32 bin 35 tona çıkarıldı.
Hürriyet'te yer alan habere göre; Türkiye'deki en büyük uranyum kaynağı ise Nevşehir'de bulunuyor ve 22 bin tonluk bir kaynağa sahip.