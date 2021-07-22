O ilimizde tonlarca altın keşfedildi! Türkiye'nin altın kaynağının en büyüğü!

Uranyum son on yılda üçe katlanırken, son beş yılda 292 ton altın keşfedildi. Cari açığın kapanması ve sanayi üretimi için hayati öneme sahip altın, bakır, demir, uranyum, kömür ve endüstriyel hammaddeler aranırken, bu keşifler arasında bulunan nadir toprak elementleri, altın ve uranyum keşifleri ise stratejik olarak dikkat çekti.