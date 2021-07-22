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Avukata-doktora erken emeklilik! Borçlanma fırsatı sadece doğum ve askerlikle sınırlı değil...

Erken emeklilik için borçlanma fırsatı sadece doğum ve askerlikle sınırlı değil. Avukatlar ve doktorlar da dahil pek çok kesim için imkan var. Peki, hangi sürelere borçlanma yapılabilir? Fiili hizmet süresi zammından kimler yararlanabilir? İşte erken emeklilik ile ilgili erak edilen tüm detaylar...

22.07.2021 07:00 - Son Güncelleme: 22.07.2021 07:00
Avukata-doktora erken emeklilik! Borçlanma fırsatı sadece doğum ve askerlikle sınırlı değil...

Türkiye'de yaklaşık 22 milyon kişi sigortalı çalışırken, kimi erken emeklilik imkanlarını kimi de sigortalılıkla ilgili pek çok konuyu merak ediyor.

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Avukata-doktora erken emeklilik! Borçlanma fırsatı sadece doğum ve askerlikle sınırlı değil...

Sosyal Güvenlik Kurumu da yanıtlıyor:

Avukata-doktora erken emeklilik! Borçlanma fırsatı sadece doğum ve askerlikle sınırlı değil...


● HANGİ SÜRELERE BORÇLANMA YAPILABİLİR?
Askerlik, doğum, memurların aylıksız izin süreleri, doktora süresi, yurt dışındaki öğrenim süreleri, aday olmak için istifa edenlerin seçimlerin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçen süreleri, avukatların 1 yıllık staj süreleri, sendikalı işçilerin grev ve lokavtta geçen süreleri, hekimlerin fahri asistanlıkla geçen süreleri...

Avukata-doktora erken emeklilik! Borçlanma fırsatı sadece doğum ve askerlikle sınırlı değil...

● NE KADAR ÖDENİYOR?
Günlük borçlanma tutarı günlük asgari ücretin yüzde 32'si ile bunun 7.5 katı arasında. Yani en az 38,16, en çok 286,20 lira.

Avukata-doktora erken emeklilik! Borçlanma fırsatı sadece doğum ve askerlikle sınırlı değil...


● VAZGEÇENE İADE MÜMKÜN MÜ?
Aylık bağlanmamış olması şartıyla borçlanma tutarının tamamı sigortalının talebi halinde herhangi bir sınırlama olmaksızın iade edilir.