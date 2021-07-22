Altın fiyatları bayırdan aşağı sürüklenecek adeta karman çorman etti! Olmaz denen her şey tek tek yaşanıyor! Ağustos'ta en az...
Yatırımcısı tarafından anbean takip edilen altın fiyatlarında sert rüzgarlar esiyor. Fiyatlarda peş peşe yaşanan yükseliş ve düşüşlerle yatırımcıların kafası allak bullak oluyor. Bilindiği üzere Kurban Bayramı nedeniyle ülkemizde piyasalar kapalı. Küresel piyasalarda ise şu saatlerde altının ons fiyatı 1.799 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Altın piyasasında hareketlilik göze çarparken özellikle piyasa uzmanları ve analistler tarafından yapılan yorumlar sık sık okunuyor. Altın ve döviz piyasalarındaki son durumu analiz eden uzmanlar fiyatların gelecek haftalarda nasıl bir seyir izleyeceği konusundaki fikirlerini yatırımcılarla paylaştı.
Altın fiyatları bayırdan aşağı sürüklenecek adeta karman çorman etti! Olmaz denen her şey tek tek yaşanıyor! Ağustos'ta en az... Altın fiyatlarında yaşanan son değişimler yatırımcısı tarafından sıkı takibe alındı. 2-3 aylık süreç baz alındığında altın fiyatlarında görülen hızlı değişimler kafaları karıştırmaya devam ediyor. Analistler ve uzmanlar fiyatların hangi yöne seyredeceği konusundaki yorumlarını insanlarla paylaşıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolar kurunun 7.90 seviyelerine kadar düşebileceğini ifade etti. Memiş ayrıca elindeki altınları satan yatırımcıların pişman olacağını belirtti.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın yatırımcısına kritik uyarılarda bulundu. İşte İslam Memiş'in açıklaması:
İşte Memiş'in yıl sonu dolar ve altın tahmini;
"Altın ve gümüşün bir miktar değer kazandığını, destek sevilerinin altına kaymak istemediğini yükseliş isteğini koruduğunu görüyoruz.
Altın haftanın son işlem gününde altının gram fiyatının 497-507 aralığında işlemler gerçekleştirdi. Gram altın fiyatı 495- 505 aralığına sıkıştı ama bu hafta 497-507 lira aralığında işlem gördü.