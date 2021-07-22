Altın fiyatları bayırdan aşağı sürüklenecek adeta karman çorman etti! Olmaz denen her şey tek tek yaşanıyor! Ağustos'ta en az... Altın fiyatlarında yaşanan son değişimler yatırımcısı tarafından sıkı takibe alındı. 2-3 aylık süreç baz alındığında altın fiyatlarında görülen hızlı değişimler kafaları karıştırmaya devam ediyor. Analistler ve uzmanlar fiyatların hangi yöne seyredeceği konusundaki yorumlarını insanlarla paylaşıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolar kurunun 7.90 seviyelerine kadar düşebileceğini ifade etti. Memiş ayrıca elindeki altınları satan yatırımcıların pişman olacağını belirtti.