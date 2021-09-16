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O ilde petrol kuyusu keşfedildi! Bulunan petrol kuyusuna şehit Esma Çevik'in adı verildi!

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca 2017 yılından beri Şırnak'ta devam eden çalışmalarıyla Cizre'de petrol keşfetti. Üretime alınan kuyuya şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in adı verildi.

16.09.2021 13:27 - Son Güncelleme: 16.09.2021 13:27
O ilde petrol kuyusu keşfedildi! Bulunan petrol kuyusuna şehit Esma Çevik’in adı verildi!

Şırnak'ın Cizre ilçesinde petrol keşfedilerek üretime alınan kuyuya, şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in adı verildi.

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O ilde petrol kuyusu keşfedildi! Bulunan petrol kuyusuna şehit Esma Çevik’in adı verildi!

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca (TPAO) 2017'den itibaren bölgede Silopi havzası ve civarı öncelikli arama alanları olarak belirlenerek, yoğun sismik veri toplama faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

O ilde petrol kuyusu keşfedildi! Bulunan petrol kuyusuna şehit Esma Çevik’in adı verildi!

Bu kapsamda Cizre'de 13 Eylül'de günlük 400 varil debi ile üretime alınan kuyuda keşfedilen petrolün 35 API graviteye sahip olduğu belirlendi.

O ilde petrol kuyusu keşfedildi! Bulunan petrol kuyusuna şehit Esma Çevik’in adı verildi!

Üretim testleri devam eden kuyuya, Şırnak'ın İdil ilçesinde 2019'da PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Esma Çevik'in ismi verildi.

O ilde petrol kuyusu keşfedildi! Bulunan petrol kuyusuna şehit Esma Çevik’in adı verildi!

Kuyunun bulunduğu bölgede düzenlenen programa, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve diğer ilgililer katıldı.

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