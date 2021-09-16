BİM aktüel ürünler kataloğu 17 Eylül dopdolu! BİM’de bu Cuma evinizdeki tamiratlar için gerekli malzemeler indirimde!

Sevilen marketler zincirinde bu Cuma hangi ürünlerin satışa çıkacağı şimdiden araştırma konusu oldu. Evinin ihtiyaçlarını bütçesini koruyarak almak isteyen vatandaşlar yarın alacaklarını şimdiden belirlemek ve liste yapmak istiyor. BİM aktüel ürünler kataloğu 17 Eylül yine birbirinden güzel seçenekleri vatandaşlarla buluşturacak. Özellikle evinde her şey düzenli olsun isteyenler, bozular ürünleri tamir etmek için aletler arayanlar BİM indirimlerini çok sevecek.