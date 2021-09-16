Başvuran herkese 10 bin 732,50 TL! 18 yaş altı da alıyor! Maaş gibi hesaplara yatırılıyor! Yıl sonuna kadar...

Başvuran herkese 10 bin 732,50 TL! 18 yaş altı da alıyor! Maaş gibi hesaplara yatırılıyor! Banka hesaplarına her yıl ödeme yapılıyor. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)'nde devlet BES'e girenlere yüzde 25 katkı payı veriyor. Minik birikimler yaparak büyük paralar elde edebiliyorsunuz. Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) isteyen herkes faydalanabiliyor. 18 yaşından büyük olmanıza gerek yok. 18 yaşından küçüklere de bireysel emeklilik imkanı sağlanıyor.