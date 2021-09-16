Başvuran herkese 10 bin 732,50 TL! 18 yaş altı da alıyor! Maaş gibi hesaplara yatırılıyor! Yıl sonuna kadar...
Banka hesaplarına her sene ödeme yapılıyor. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)'nde devlet BES'e girenlere yüzde 25 katkı payı veriyor. Küçük birikimler yaparak büyük paralar elde edebiliyorsunuz. Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) isteyen herkes faydalanabiliyor. 18 yaşından büyük olmanıza gerek yok. 18 yaşından küçüklere de bireysel emeklilik imkanı sağlanıyor. Peki, BES başvurusu nasıl yapılır? BES'e kimler başvurabilir? İşte konu hakkında tüm detaylar!
Başvuran herkese 10 bin 732,50 TL! 18 yaş altı da alıyor! Maaş gibi hesaplara yatırılıyor! Banka hesaplarına her yıl ödeme yapılıyor. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)'nde devlet BES'e girenlere yüzde 25 katkı payı veriyor. Minik birikimler yaparak büyük paralar elde edebiliyorsunuz. Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) isteyen herkes faydalanabiliyor. 18 yaşından büyük olmanıza gerek yok. 18 yaşından küçüklere de bireysel emeklilik imkanı sağlanıyor.
HEM GÜVENCE HEM AVANTAJ
İLK ADIM: Yapmanız gereken tek şey, her ay düzenli olarak gelirinizin bir kısmını Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) ayırarak geleceğinize bugünden yön vermek.
BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?
Bireysel Emeklilik Sistemi'ne 2021'de yatırdığınız katkı tutarı 42 bin 930 TL'yi bulmadıysa ama bunu yatırmaya imkanınız varsa hemen eksiği tamamlayıp yılsonuna kadar yatırarak, 10 bin 732,50 TL devlet katkısı alabilirsiniz. Peki sistem nasıl işliyor?