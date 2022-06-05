O grupta yer alan vatandaşlara 400 bin TL ve karşılıksız kira yardımı yapılacak! Kanun değiştirildi, karar açıklandı: Başvuru için...
Afet bölgesinde yer alan konutlarda ikamet eden hak sahiplerine ve kiracılara ilişkin yeni bir karar verildi. Karar, 3 Haziran tarihinde yayınlanmış olan Resmî Gazete ile birlikte yürürlüğe girdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bugün itibari ile yayına girmiş olan Resmî Gazete'de, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan yeni karara göre bazı gruplar içerisinde yer alan vatandaşlara düşük faizli konut kredisi ve kira yardımı hizmeti sunulacağı bilgisi kaydedildi. İşte bakanlığın yeni kararına ilişkin ayrıntılar
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yeni Kararı Yayınladı!
Afet bölgesi içerisinde yer alan konutlarda oturan vatandaşlar ve riskli yapılar ile ilgili düzenlenmiş ve Resmî Gazete'de yayınlanmış olan "6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıyı Malik, Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Karar", bugün yayınlanmış olan Resmî Gazete ile birlikte farklılaştı.
Faiz İndirimi ve Kira Desteği Verilecek!
3 Haziran tarihi itibari ile Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6306 Sayılı Kanun Kapsamındaki Yapıları Malik, Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Karar" kapsamında hak sahipleri veya kiracılar ile imzalanacak olan anlaşmalarda enkaz bedellerinin ödenmesine, ilgili hak sahiplerine ve kiracılara yardım edilmesine, kullanacakları banka kredilerine faiz indirimi uygulanmasına karar verildi.
Bu karara ek olarak "Kira yardımı yapılması ve/veya faiz indirimi desteği verilmesi" başlığı altında yapılan düzenlemeler ile birlikte proje kapsamında tahliye edilmesine karar verilen konutlar için hak sahiplerine farklı desteklerde de bulunulacağı ifade edildi.