O grupta yer alan vatandaşlara 400 bin TL ve karşılıksız kira yardımı yapılacak! Kanun değiştirildi, karar açıklandı: Başvuru için...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bugün itibari ile yayına girmiş olan Resmî Gazete'de, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan yeni karara göre bazı gruplar içerisinde yer alan vatandaşlara düşük faizli konut kredisi ve kira yardımı hizmeti sunulacağı bilgisi kaydedildi. İşte bakanlığın yeni kararına ilişkin ayrıntılar