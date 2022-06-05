Artık, o devlet yardımlarından da yararlanabileceksiniz! Bakan son dakika açıkladı! Online olarak başvurun 1.150 TL alın

Ülke sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi bireylere yönelik geliştirmiş olduğu sosyal yardım modelleri ve diğer hizmet başlıkları ile dikkat çeken kamu kurumlarından birisi olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni bir hizmete daha imza attıklarını duyurdu. Bakan Yanık tarafından yapılan duyuruya göre iki yardım modeli için hizmet kapsamının genişletildiği bildirildi.