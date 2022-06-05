ATM'den anında çekebilirsiniz! Haziran ayı içinde alıyorsunuz! Emekliye 5.000 TL hesaplara yatıyor!

Ülkemizin önde gelen kamu bankalarından birisi olarak hizmet veren Halk Bankası, ekonomi piyasalarının yukarı yönlü hareketler sergilemesi sonucunda giderek pahalılaşan hayat şartları karşısında tek maaş ile mücadele etmeye çalışan emeklilere, müjdeli haberi verdi. Banka, emekli müşterilerine iki farklı başlık altında nakit desteği vereceğini bildirdi. Halk Bankası, son zamanlarda yukarı yönlü hareketleri hız kazanan ve buna bağlı olarak da gündelik hayata yansıtılan zam oranlarının artmasına sebep olan ekonomi piyasalarına karşın, emekli müşterisinin yanında olduğunu duyurdu.