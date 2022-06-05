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Haberler Ekonomi ATM'den anında çekebilirsiniz! Haziran ayı içinde alıyorsunuz! Emekliye 5.000 TL hesaplara yatıyor!

ATM'den anında çekebilirsiniz! Haziran ayı içinde alıyorsunuz! Emekliye 5.000 TL hesaplara yatıyor!

Halk Bankası, emekli müşterileri için özel olarak geliştirmiş olduğu emekli kredisi kampanyalarının ayrıntılarını paylaştı.

takvim.com.tr
05.06.2022 16:01 - Son Güncelleme: 05.06.2022 16:01
Emekliye 5.000 TL hesaplara yatıyor! ATM’den anında çekebilirsiniz! Haziran ayı içinde alıyorsunuz

Ülkemizin önde gelen kamu bankalarından birisi olarak hizmet veren Halk Bankası, ekonomi piyasalarının yukarı yönlü hareketler sergilemesi sonucunda giderek pahalılaşan hayat şartları karşısında tek maaş ile mücadele etmeye çalışan emeklilere, müjdeli haberi verdi. Banka, emekli müşterilerine iki farklı başlık altında nakit desteği vereceğini bildirdi. Halk Bankası, son zamanlarda yukarı yönlü hareketleri hız kazanan ve buna bağlı olarak da gündelik hayata yansıtılan zam oranlarının artmasına sebep olan ekonomi piyasalarına karşın, emekli müşterisinin yanında olduğunu duyurdu.

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Emekliye 5.000 TL hesaplara yatıyor! ATM’den anında çekebilirsiniz! Haziran ayı içinde alıyorsunuz

Halk Bankası'ndan Emekli Müşterilerine 5 Bin TL'lik Mini Kredi!

Halk Bankası, son zamanlarda yukarı yönlü hareketleri hız kazanan ve buna bağlı olarak da gündelik hayata yansıtılan zam oranlarının artmasına sebep olan ekonomi piyasalarına karşın, emekli müşterisinin yanında olduğunu duyurdu.

Emekliye 5.000 TL hesaplara yatıyor! ATM’den anında çekebilirsiniz! Haziran ayı içinde alıyorsunuz

Banka, ilgili şartları sağlayan tüm mevcut emekli müşterilerine, 5 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi hizmeti sunacağını ve ilgili kredinin Mini Kredi ismi ile hizmette olduğunu belirtti.

Emekliye 5.000 TL hesaplara yatıyor! ATM’den anında çekebilirsiniz! Haziran ayı içinde alıyorsunuz

Halk Bankası, Mini Kredi hizmetine ilişkin örnek hesaplama tablosunu şu şekilde yayınladı:

  • Kredi tutarı: 5 bin TL
  • Vade sayısı: 36 ay
  • Faiz oranı: Yüzde 1,71
  • Aylık taksit tutarı: 197,81 TL

Emekliye 5.000 TL hesaplara yatıyor! ATM’den anında çekebilirsiniz! Haziran ayı içinde alıyorsunuz

Halk Bankası'ndan Emekli Müşterilerine 100 Bin TL'lik Mutlu Kredi!

Halk Bankası, günden güne pahalılaşan hayat şartlarının sebep olduğu yüksek tutarlı nakit ihtiyaçlarına karşı emekli vatandaşlar için Mutlu Kredi ismi ile yeni bir kampanya geliştirdiğini duyurdu.

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