O fiyatlar 40 yılda bir gibiydi! 540 lira ile 600 lira... Altında son dakika yürek hoplatan gelişme! 24 ayar gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar?
O fiyatlar 40 yılda bir gibiydi! 540 lira ile 600 lira... Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD'de belirtiler tarım dışı istihdam bilgilerinin sonrasında sert yükseliş kaydeden ons altın haftanın ilk prosedür gününde yatay bir seyir izliyor. Cuma günü açılanan tarım dışı istihdam verisinin ağustos ayında 235 bin artış göstermesi piyasa beklentisi olan 750 bin artışın çok altında kaldı. Özellikle pandemi koşulları sebebiyle işsiz kalan ABD vatandaşlarının ekonomiye kazandırılması açısından büyük önem taşıyan istihdamın beklentinin altında kalmasıyla birlikte ekonomik toparlanma bir nebze sekteye uğradı.
Altında son dakika gelişmesi yaşandı. 24 ayar gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu? Sorusu merak ediliyordu. Geçtiğimiz hafta ABD'den gelen tarım dışı istihdam verisi ardından tırmanışa geride bıraktığımız ons altın, haftanın ilk işlem gününde yatay seyrediyor. Ons altındaki fiyatlamalara paralel olarak gram altın da sakin bir seyir izlerken dolar ve euro hafif primli seyrediyor. Öte yandan bu hafta ABD Merkez Bankası yetkililerinin gerçekleştireceği açıklamalar ve haftalık işsizlik başvuruları dolar ve altın fiyatları amacıyla çok mühim kritik ilerlemeler olarak öne çıkıyor. Öte yandan pazar eksperleri FED açıklamaları ardından vatandaşları güvenilir liman olan altına kaydığını ifade etti.
GÜVENLİ LİMAN ALTINA TALEP ARTTI
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı konuşmada merkez bankasının varlıkları azaltmaya başlaması için tam istihdama ulaşmanın ön koşul olduğunu açıklamıştı. Bu gelişme ile birlikte varlık alım programının daha erken bir tarihe alınma ihtimali azalırken piyasada risk iştahı azaldı ve güvenli liman altına yönelik talep de artışa geçti.
Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin ardından sert yükseliş kaydeden ons altın haftanın ilk işlem gününde yatay bir seyir izliyor. Cuma günü açılanan tarım dışı istihdam verisinin ağustos ayında 235 bin artış göstermesi piyasa beklentisi olan 750 bin artışın çok altında kaldı. Özellikle pandemi koşulları sebebiyle işsiz kalan ABD vatandaşlarının ekonomiye kazandırılması açısından büyük önem taşıyan istihdamın beklentinin altında kalmasıyla birlikte ekonomik toparlanma bir nebze sekteye uğradı.
GÜVENLİ LİMAN ALTINA TALEP ARTTI
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı konuşmada merkez bankasının varlıkları azaltmaya başlaması için tam istihdama ulaşmanın ön koşul olduğunu açıklamıştı. Bu gelişme ile birlikte varlık alım programının daha erken bir tarihe alınma ihtimali azalırken piyasada risk iştahı azaldı ve güvenli liman altına yönelik talep de artışa geçti.
GRAM ALTIN YATAY SEYİRDE
Tarım dışı istihdamın beklentinin altında kalmasıyla tırmanışa geçen ons altın fiyatları gram altına da yansıdı. Bu gelişme ile birlikte 490 lira seviyesine kadar yükselen gram altın haftanın ilk işlem gününde önceki kapanış seviyesine göre yatay bir seyir izliyor. Güne 489 lira seviyesinden başlayan gram altın, bu seviye civarında sakin seyrediyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 488 lira, en yüksek ise 489 lira seviyeler görüldü.