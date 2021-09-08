O fiyatlar 40 yılda bir gibiydi! 540 lira ile 600 lira... Altında son dakika yürek hoplatan gelişme! 24 ayar gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar?

Altında son dakika gelişmesi yaşandı. 24 ayar gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu? Sorusu merak ediliyordu. Geçtiğimiz hafta ABD'den gelen tarım dışı istihdam verisi ardından tırmanışa geride bıraktığımız ons altın, haftanın ilk işlem gününde yatay seyrediyor. Ons altındaki fiyatlamalara paralel olarak gram altın da sakin bir seyir izlerken dolar ve euro hafif primli seyrediyor. Öte yandan bu hafta ABD Merkez Bankası yetkililerinin gerçekleştireceği açıklamalar ve haftalık işsizlik başvuruları dolar ve altın fiyatları amacıyla çok mühim kritik ilerlemeler olarak öne çıkıyor. Öte yandan pazar eksperleri FED açıklamaları ardından vatandaşları güvenilir liman olan altına kaydığını ifade etti.