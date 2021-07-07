Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı 2021 Temmuz ayında değişti mi? Kıdem tazminatı taban ve tavanı kaç lira?

Çalışanların sigortası derecesindeki kıdem tazminatı, son işyerinde çalışılan her tam sene amacıyla 30 günlük son brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Tazminatın alt limiti senede bir kez ve üst limiti ise iki kez değişiyor. Alt limiti asgari ücret belirliyor. Asgari ücret 1 Ocak Ayı itibarıyla yüzde 21.56'lık artışla brüt 3 bin 577 liraya çıkmıştı. Yani en düşük tazminatta bu tutar baz alınıyor. Kıdem tazminatının 1 yıl için en yüksek tutarını ifade eden tavan ise memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Diğer bir deyişle memur maaşındaki artışa endeksli bir kıdem tavanı var ve 6 ayda bir güncelleniyor.

07.07.2021 10:39 - Son Güncelleme: 07.07.2021 10:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





