Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı 2021 Temmuz ayında değişti mi? Kıdem tazminatı taban ve tavanı kaç lira?
Çalışanların sigortası derecesindeki kıdem tazminatı, son işyerinde çalışılan her tam sene amacıyla 30 günlük son brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Tazminatın alt limiti senede bir kez ve üst limiti ise iki kez değişiyor. Alt limiti asgari ücret belirliyor. Asgari ücret 1 Ocak Ayı itibarıyla yüzde 21.56'lık artışla brüt 3 bin 577 liraya çıkmıştı. Yani en düşük tazminatta bu tutar baz alınıyor. Kıdem tazminatının 1 yıl için en yüksek tutarını ifade eden tavan ise memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Diğer bir deyişle memur maaşındaki artışa endeksli bir kıdem tavanı var ve 6 ayda bir güncelleniyor.
Kıdem tazminatı alt ve üst limitleri asgari ücret ve memur maaşına endeksli. Alt limit asgari ücretteki artışa göre yükselirken, üst limit yani tavan memur maaşına oluşturulan zamma paralel artıyor. Temmuz ayı memur maaşı yüzde 8.45 zamlanınca kıdem tazminatı tavanı da bu oranda yükseldi ve 7 bin 639 liradan 8 bin 284 liraya çıktı. Kıdem tazminatı hesaplanırken işçiye çalıştığı her bir tam yıl için, giydirilmiş brüt ücretinin otuz günlük tutarı ödenir. Bir yıldan arta kalan süreler için aynı ücret üzerinden oranlama yapılmak suretiyle tazminat tutarı hesaplanır. Giydirilmiş brüt ücret; işçiye verilen ikramiye, prim, yakacak yardımı gibi çıkarları kapsar.
YILLIK 645 LİRA FAZLA
Yüzde 8.45'lik zamma paralel yeni tazminat tavanı da 7 bin 639 liradan 8 bin 284 liraya yükseldi. Yani her tam yıl için 645 lira daha fazla tazminat almak mümkün olacak. Yeni tavan Ocak 2022'ye kadar geçerli. Kıdem tazminatıtavanında yapılan artıştan, giydirilmiş ücreti 7 bin 639 liranın üzerinde olan çalışanlar faydalanacak.
15 YIL ÇALIŞANIN AVANTAJI 9602 LİRA
Örneğin; 10 bin lira ücreti ve 15 yıl çalışması bulunan bir kişi 1 Temmuz'dan önce işten çıkartıldığında veya emekli olduğunda 113 bin 715 lira alacaktı. Şimdi aynı durumdaki kişinin cebine net 123 bin 317 lira girecek. Bir başka deyişle yeni durumda 9 bin 602 lira daha fazla tazminat almış olacak. Bu tutar çalışma yılı arttıkça yükseliyor.