EYT’ye staj ve çıraklık piyangosu vurdu! Girişi 1999-2000-2002 sonrası olanlar listeye eklendi! Prim - gün için istatistik belirleniyor! Son 7 yıllık...

EYT ile birlikte milyonlarca kişi emeklilik hakkına kavuştu. Ardından yeni emeklilik reformu için düğmeye basıldı. Bağkur'lular için 5 yıl erken emeklilik imkanı doğuyor. Öte yandan staj ve çıraklık sigortası için de yeni gelişmeler gündeme geldi. Peki, yeni emeklilik sisteminde neler olacak? Staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak mı? İşte detaylar...