EYT'ye staj ve çıraklık piyangosu vurdu! Girişi 1999-2000-2002 sonrası olanlar listeye eklendi! Prim - gün için istatistik belirleniyor! Son 7 yıllık...
1 milyon küçük esnafı 5 yıl erken emekli edecek çalışmalar tamamlandı. EYT düzenlemesinin ardından 2. reform için düğmeye basıldı. Bağkur'luların prim gün şartını SSK'lı çalışanlar ile eşitleyecek düzenleme için kollar sıvandı. Bu sayede küçük esnafa prim müjdesi geldi. Öte yandan TESK Başkanı Palandöken, Bakan Bilgin'i ziyaret etti. Staj dönemindeki çalışmaların emeklilik için başlangıç olarak kabul edilmesi de görüşmeler de gündeme geldi. Peki, Bağkur prim eşitliği ne zaman Resmi Gazete'de yayımlanacak? EYT'de staj sigortası geçerli sayılacak mı? İşte konu hakkında detaylar...
EYT ile birlikte milyonlarca kişi emeklilik hakkına kavuştu. Ardından yeni emeklilik reformu için düğmeye basıldı. Bağkur'lular için 5 yıl erken emeklilik imkanı doğuyor. Öte yandan staj ve çıraklık sigortası için de yeni gelişmeler gündeme geldi. Peki, yeni emeklilik sisteminde neler olacak? Staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak mı? İşte detaylar...
1 milyon küçük esnafı 5 yıl erken emekli edecek çalışma tamamlandı, detayları merak konusu oldu. Peki kapsamda kimler olacak? Kısmi emeklilikte de prim şartı azalacak mı? EYT'liler de yararlanacak mı? İşte detayları...
Bu kapsamda 1 milyon küçük esnafa prim müjdesi geldi. Küçük esnafın emekliliği için gereken prim gün sayısı 7200'e indirilerek SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Peki kimler kapsamda olacak? Şartlar nasıl değişecek? İşte merak edilen soruların yanıtları...
* Kimleri kapsayacak?
Kuaför, manav, bakkal, tesisatçı, pazarcı, marangoz ve terzilerin de yer aldığı küçük esnaf 5 yıl daha az primle emekli olabilecek. Kendi hesabına çalışan doktor, eczacı, avukat gibi meslek grupları ile isteğe bağlı sigorta primi ödeyenlerin de kapsamda olması bekleniyor. Düzenlemenin çerçevesi yapılacak yasal düzenlemeyle çizilecek.