İşsizlik maaşına yeni düzenleme
İşsizlik maaşına yeni düzenleme geliyor. Düzenleme ile çalışanın iş sözleşmenin iptalinden önceki 120 gün kesintisiz prim ödeme şartı kaldırılacak. Böylece, 12 bin kişi daha işsizlik ödeneğinden yararlanabilecek.
İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için öncelikle çalışanın kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması gerekiyor. Ayrıca çalışanın, iş sözleşmesinin iptalinden önceki 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olması, son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olması da işsizlik maaşı alabilmenin şartları arasında. Çalışanın, iş sözleşmesinin iptalinden sonra 30 gün içinde İŞKUR'a başvurması gerekiyor. İŞKUR'a başvurması ile kişinin iş arayan kaydı yapılıyor ve böylece işsizlik sigortası fonundan yararlanması sağlanıyor.
ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 80'İNİ GEÇEMİYOR
İşsizlik maaşının hesaplanmasına gelince; çalışanın adına son 4 ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK), bildirilen prime esas kazanç dikkate alınarak işsizlik maaşı hesaplanıyor. Sigortalının ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı kadar maaş ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor.