Yol Durumu

İşsizlik maaşına yeni düzenleme

İşsizlik maaşına yeni düzenleme geliyor. Düzenleme ile çalışanın iş sözleşmenin iptalinden önceki 120 gün kesintisiz prim ödeme şartı kaldırılacak. Böylece, 12 bin kişi daha işsizlik ödeneğinden yararlanabilecek.

22 Ağustos 2018 Çarşamba, 12:55:16 Güncelleme: 13:01:53
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İşsizlik maaşına yeni düzenleme

İşsizlik maaşına yeni düzenleme geliyor. Müjdeyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100 Günlük Eylem Planında verdi. Buna göre, işsizlik maaşından yararlanma şartları esnetilecek; böylece daha fazla kişi işsizlik ödeneği alabilecek.

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İşsizlik maaşına yeni düzenleme

İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için öncelikle çalışanın kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması gerekiyor. Ayrıca çalışanın, iş sözleşmesinin iptalinden önceki 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olması, son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olması da işsizlik maaşı alabilmenin şartları arasında. Çalışanın, iş sözleşmesinin iptalinden sonra 30 gün içinde İŞKUR'a başvurması gerekiyor. İŞKUR'a başvurması ile kişinin iş arayan kaydı yapılıyor ve böylece işsizlik sigortası fonundan yararlanması sağlanıyor.

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İşsizlik maaşına yeni düzenleme

ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 80'İNİ GEÇEMİYOR

İşsizlik maaşının hesaplanmasına gelince; çalışanın adına son 4 ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK), bildirilen prime esas kazanç dikkate alınarak işsizlik maaşı hesaplanıyor. Sigortalının ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı kadar maaş ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor.

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İşsizlik maaşına yeni düzenleme

EN FAZLA 10 AY ALINABİLİYOR

Gerekli şartları taşıyanlara ise 600 gün prim ödemiş olanlar 6 ay, 900 gün prim ödemiş olanlar 8 ay, 1080 gün ve daha fazla prim ödemiş olanlar 10 ay işsizlik maaşı alabiliyor.

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İşsizlik maaşına yeni düzenleme

EN YÜKSEK MAAŞ 1623 LİRA

2018 yılı içinse çalışanların alabileceği en yüksek işsizlik maaşı 1.623 lira. Maaş ne kadar yüksek olursa olsun, alınacak en yüksek miktar, 1.623 lira.

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