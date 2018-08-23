Yol Durumu

Çeşmeli turizmci: 'Ne olur gelmeyin, Eylül ayında gelin'

Kurban Bayrımı tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte yazın son günlerini deniz tatili ile geçirmek isteyenler, plajlara koştu. İzmir'in Çeşme ilçesinde nüfus 25 kat arttı, otellerde yer kalmadı. Çeşme Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, misafirlere ev sahibi olarak, 'gelmeyin' demenin çok zor olduğunu vurgulayarak gelenlerin açıkta kalacağını, yatacak yer bulamayacağını belirtti. Bayramdan sonra fiyatları yarı yarıya düşüreceklerini vurgulayan Demir, daha ekonomik bir tatil için turiste 'Ne olur gelmeyin, eylül ayında gelin' dedi.

23 Ağustos 2018 Perşembe, 12:38:30 Güncelleme: 12:50:58
  • 1
  • 12
Çeşmeli turizmci: Ne olur gelmeyin, Eylül ayında gelin

Türkiye'nin gözde turizm yerlerinden Çeşme'de dokuz günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle tüm oteller ve tesisler doldu. Plajlarda, kumsalda, sokaklarda adım atmak zorlaştı.

  • 2
  • 12
Çeşmeli turizmci: Ne olur gelmeyin, Eylül ayında gelin

DHA'nın haberine göre, Çeşme'nin nüfusu 25 katına çıktı, 1 milyonu buldu.

  • 3
  • 12
Çeşmeli turizmci: Ne olur gelmeyin, Eylül ayında gelin

Türkiye'nin her yerinden ilçeye yerli turist geldi. Gurbetçilerin sayısının da çok olması dikkat çekti.

  • 4
  • 12
Çeşmeli turizmci: Ne olur gelmeyin, Eylül ayında gelin

Gündüz kumsalı gece sokakları dolduran turistler, turizmcinin, esnafın yüzünü güldürdü.

  • 5
  • 12
Çeşmeli turizmci: Ne olur gelmeyin, Eylül ayında gelin

Çeşme Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, doluluğun yüzde 100 olduğunu belirterek, "81 ilden plaka görüyoruz. Artık gurbetçilerimiz de Çeşme'ye geliyor. Sezonda yüzde 40 gurbetçilerle dolduk bu bayramda da devam etti' dedi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
5 sn kaldı Nüfusu 10 katına çıktı! Trafik kilitlendi oteller doldu
Nüfusu 10 katına çıktı! Trafik kilitlendi oteller doldu