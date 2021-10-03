Normal şartlarda ne zaman emekli olurum? Emekli olunca ne kadar maaş alabilirim? SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama!
Çalışma hayatında uzun yıllar aktif rol oynamış kişilerin en çok araştırdığı sorular arasında Normal şartlarda ne zaman emekli olurum? Emekli olunca ne kadar maaş alabilirim? Yer alıyor. Düzenli ödenen primler, sigortalı olanan yıl ve yaş şartını yerine getirenler bu hakkı elde ediyor. Henüz günü dolmamış olanlar ise bazı hesaplamaları yapmaya çalışıyor. Peki SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama işlemi nasıl ve nereden yapılır? Emekliliklerini hesaplamak isteyenler için merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz!
Kamu ya da özel kurumlar fark etmeksizin yıllarca çalışmış emek vermis vatandaşlar yaşlılıklarında ekonomik olarak rahat yaşamanın hayalini kuruyor. Bu nedenle ne zaman emekli olacağını, nasıl hesaplama yapılabildiğine dair bilgiler sık sık araştırıyor. SSK, Bağkur, isteğe bağlı 4A, 4B, 4C hesaplama işleminin nasıl yapıldığına dair detayları haberimizde derledik. Ayrıca borçlanma yoluyla bu tarihi öne çekmek de mümkün. İşte emeklilik yaşı hesaplama hakkında bilgiler…
NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM?
Sigortalılık süresi, kişinin, ilk defa çalışmaya başladığı ve sigortalı olduğu tarih ile emekli olacağı tarih arasındaki süreye deniyor. Bu süre içinde sosyal güvenlik kurumuna, çalışan adına, işverenin yatırdığı primlere de prim ödeme süresi deniyor. Yaşa ise emeklilik için tamamlanması gereken yaş deniyor.
Sosyal güvenlikte 1 ay, 30 gün olarak; 1 yıl da 12 ay olarak alınıyor ve tüm hesaplamalar da bunun üzerinden yapılıyor. İşçi, memur, Bağ-Kurlu ve erkek çalışan, kadın çalışan fark etmiyor; emeklilik için 3 koşul gerekiyor;
1- Belirli bir süre sigortalı olmak ki, burada işe giriş tarihi önemli ve bu süre kadın çalışan ile erkek çalışana göre değişiyor.
2- Belirli süre sosyal güvenlik kurumuna prim ödenmiş olması.
KISMİ EMEKLİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?
Yaştan emekli olabilmek için 3 dönem önemlidir. Yaştan emeklilikte 3600, 4500 ve 5400 prim günü ile emekli olabilirsiniz.
3600 gün prim ödeyerek emekli olmak
3600 günde emekli olabilmeniz için 08.09.1999 tarihinden önce işe girmiş olmanız gerekmektedir. Ayrıca bayanlarda ve erkeklerde emeklilik şartları da farklılık gösterir. Erkeklerde 3600 gün şartına göre emekli olma durumu aşağıda verilmiştir.