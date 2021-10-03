Dev rakam! Türkiye otomotiv endüstrisi eylül ayında 2,5 milyar dolarlık ihracat yaptı

EN BÜYÜK ÜRÜN GRUBU TEDARİK ENDÜSTRİSİNDE YÜZDE 7 ARTIŞ

Eylül ayında tedarik endüstrisi ihracatı yine en büyük ürün grubu olarak öne çıktı. Tedarik endüstrisi ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artışla 1 milyar 48 milyon dolara ulaşırken, binek otomobil dış satımı yüzde 29 azalarak 642 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 17 artarak 570 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs dış satımı ise yüzde 26 azalarak 118 milyon dolar oldu.