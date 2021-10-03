Dev rakam! Türkiye otomotiv endüstrisi eylül ayında 2,5 milyar dolarlık ihracat yaptı
Türkiye'nin otomotiv endüstrisinin geçen ay ihracatının 2,5 milyar dolar olarak gerçekleştiği bildirildi. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Baran Çelik "Eylül ayında Birleşik Krallık, en büyük ihracat pazarımız olan Almanya'yı bu yıl ilk kez geçen ülke oldu. Birleşik Krallık, yüzde 20 artışla otomotiv ihracatında ülke bazında ilk sıraya yükseldi" ifadelerini kullandı.
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, otomotiv endüstrisinin eylül ayı ihracatı, 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 5 gerileyerek 2,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.
Ocak-Eylül 2021 döneminde otomotiv dış satımı ise geçen senenin aynı aylarına göre yüzde 24 artışla 21,3 milyar dolar oldu. Bu süreçte aylık ihracat ortalaması 2,36 milyar dolar olan sektör, Türkiye dış satımında yine ilk sırada yer aldı.
EN BÜYÜK ÜRÜN GRUBU TEDARİK ENDÜSTRİSİNDE YÜZDE 7 ARTIŞ
Eylül ayında tedarik endüstrisi ihracatı yine en büyük ürün grubu olarak öne çıktı. Tedarik endüstrisi ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artışla 1 milyar 48 milyon dolara ulaşırken, binek otomobil dış satımı yüzde 29 azalarak 642 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 17 artarak 570 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs dış satımı ise yüzde 26 azalarak 118 milyon dolar oldu.
Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya ihracatta yüzde 3 artış görüldü. Önemli pazarlardan ABD'ye yüzde 30, Rusya'ya yüzde 62, Polonya'ya yüzde 16, Belçika'ya yüzde 24, Hollanda'ya yüzde 27 ihracat artışı, Fransa'ya yüzde 11, Romanya'ya yüzde 65, Slovenya'ya yüzde 38 ihracat düşüşü yaşandı.
Eylülde binek otomobillerde önemli pazarlar olan Fransa'ya yüzde 46, Birleşik Krallık'a yüzde 54, İtalya'ya yüzde 25, İsrail'e yüzde 49, Polonya'ya yüzde 64, Mısır'a yüzde 42, ABD'ye yüzde 55 ihracat düşüşü, diğer yandan İspanya'ya ise yüzde 37, Almanya'ya da yüzde 14 ihracat artışı kaydedildi.