Noktası virgülüne hesaplandı! Fark şimdiden kesinleşti yüzde 15.31’e ulaştı! + Yüzde 22.31 zam! SSK, Bağ-kur, memur emeklisi, memurları...

Temmuz ayında peş peşe zam yapılacak. Hem emekli hem de memurun cüzdanı kabaracak. Temmuz'da yapılacak zamlar günden günde iyice yoğun olarak araştırmaya başlandı. Konuya ilişkin açıklamalar ve ortaya çıkan tablolar yakından takip ediliyor. Bizler de yaşanan son gelişmeleri Takvim.com.tr olarak anbean aktarmaya devam ediyoruz.