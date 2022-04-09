RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Noktası virgülüne hesaplandı! Fark şimdiden kesinleşti yüzde 15.31'e ulaştı! + Yüzde 22.31 zam! SSK, Bağ-kur, memur emeklisi, memurları...

Noktası virgülüne hesaplandı! Fark şimdiden kesinleşti yüzde 15.31'e ulaştı! + Yüzde 22.31 zam! SSK, Bağ-kur, memur emeklisi, memurları...

SSK, Bağ-kur, memur emeklisi, memurları ilgilendiriyor! Zam miktarı netleşmeye başladı. Olağanüstü bir hal yaşanmazsa temmuz zammı yüzde 30'un altına düşmeyecek. Şuana kadar gerçekleşen bilgilere göre; en düşük memur emeklisi aylığı 4 bin 289 liradan 5 bin 246 liraya ulaşacak.Aile yardımı dahil en düşük memur maaşı da 6 bin 429 liradan 7 bin 863 liraya yükselecek. Maaşlara yapılacak zamlar amacıyla heyecanlı bekleyiş devam eder iken bu sene ikramiyeler amacıyla de bir artış beklentisi bulunuyor. Zam yapılması halinde 4 ayrı formül gündeme gelecek. İşte detaylar...

09.04.2022 13:23 - Son Güncelleme: 09.04.2022 13:23
Noktası virgülüne hesaplandı! Fark şimdiden kesinleşti yüzde 15.31’e ulaştı! + Yüzde 22.31 zam! SSK, Bağ-kur, memur emeklisi, memurları...

Milyonlarca SSK, Bağ-kur emeklisi, memur ve memur emeklisi alacakları zammı bekliyor. Emekli ve çalışan memurların Temmuz ayı kazancı artık ortaya çıkmaya başladı. Enflasyon verilerinde ilk 3 aylık tablo netleşti. Fark kesinleşince Temmuz'da yüzde kaçlık bir kazanç olacağı merak edildi. İlk 3 aylık veriler ışığında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine % 22.81 zam, memurlara ve emeklilere % 7 artışa ilaveten yüzde 15.31 artış görülüyor. Detaylara gelin hep birlikte göz atalım...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Noktası virgülüne hesaplandı! Fark şimdiden kesinleşti yüzde 15.31’e ulaştı! + Yüzde 22.31 zam! SSK, Bağ-kur, memur emeklisi, memurları...

Temmuz ayında peş peşe zam yapılacak. Hem emekli hem de memurun cüzdanı kabaracak. Temmuz'da yapılacak zamlar günden günde iyice yoğun olarak araştırmaya başlandı. Konuya ilişkin açıklamalar ve ortaya çıkan tablolar yakından takip ediliyor. Bizler de yaşanan son gelişmeleri Takvim.com.tr olarak anbean aktarmaya devam ediyoruz.

Noktası virgülüne hesaplandı! Fark şimdiden kesinleşti yüzde 15.31’e ulaştı! + Yüzde 22.31 zam! SSK, Bağ-kur, memur emeklisi, memurları...

GÖZLER TEMMUZ AYI ZAM VE FARK TABLOSUNDA!

Fark şimdiden güz yüzüne çıktı bile. 3 aylık TÜFE'ye bakıldığında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine % 22.81 zam, memurlara ve emeklilerine de % 7 artışa ilaveten yüzde 15.31 fark görülüyor.

Noktası virgülüne hesaplandı! Fark şimdiden kesinleşti yüzde 15.31’e ulaştı! + Yüzde 22.31 zam! SSK, Bağ-kur, memur emeklisi, memurları...

Memurlara ve memur emeklilerine üç ay sonra toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 zam ve enflasyon farkı sunulacak. Bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı, memurların ve emeklilerin alacağı farkı gösterecek.

Noktası virgülüne hesaplandı! Fark şimdiden kesinleşti yüzde 15.31’e ulaştı! + Yüzde 22.31 zam! SSK, Bağ-kur, memur emeklisi, memurları...

Türkiye İstatistik Kurumu dün Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Ocak-Mart enflasyonu yüzde 22.81 gerçekleşti. Memurlara ve memur emeklilerine yüzde 15.31 fark oluştu. Böylece Temmuz zammı şimdiden yüzde 22.31'e ulaştı.

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