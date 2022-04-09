Noktası virgülüne hesaplandı! Fark şimdiden kesinleşti yüzde 15.31'e ulaştı! + Yüzde 22.31 zam! SSK, Bağ-kur, memur emeklisi, memurları...
SSK, Bağ-kur, memur emeklisi, memurları ilgilendiriyor! Zam miktarı netleşmeye başladı. Olağanüstü bir hal yaşanmazsa temmuz zammı yüzde 30'un altına düşmeyecek. Şuana kadar gerçekleşen bilgilere göre; en düşük memur emeklisi aylığı 4 bin 289 liradan 5 bin 246 liraya ulaşacak.Aile yardımı dahil en düşük memur maaşı da 6 bin 429 liradan 7 bin 863 liraya yükselecek. Maaşlara yapılacak zamlar amacıyla heyecanlı bekleyiş devam eder iken bu sene ikramiyeler amacıyla de bir artış beklentisi bulunuyor. Zam yapılması halinde 4 ayrı formül gündeme gelecek. İşte detaylar...
Milyonlarca SSK, Bağ-kur emeklisi, memur ve memur emeklisi alacakları zammı bekliyor. Emekli ve çalışan memurların Temmuz ayı kazancı artık ortaya çıkmaya başladı. Enflasyon verilerinde ilk 3 aylık tablo netleşti. Fark kesinleşince Temmuz'da yüzde kaçlık bir kazanç olacağı merak edildi. İlk 3 aylık veriler ışığında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine % 22.81 zam, memurlara ve emeklilere % 7 artışa ilaveten yüzde 15.31 artış görülüyor. Detaylara gelin hep birlikte göz atalım...
Temmuz ayında peş peşe zam yapılacak. Hem emekli hem de memurun cüzdanı kabaracak. Temmuz'da yapılacak zamlar günden günde iyice yoğun olarak araştırmaya başlandı. Konuya ilişkin açıklamalar ve ortaya çıkan tablolar yakından takip ediliyor. Bizler de yaşanan son gelişmeleri Takvim.com.tr olarak anbean aktarmaya devam ediyoruz.