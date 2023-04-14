Hafta sonu kapış kapış gidecek, güncellendi! BİM 14 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu FİYAT LİSTESİ! Airfryer, kettle, bayram şekeri..

BİM 14 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu açıklanır açıklanmaz yeni indirimler merak konusu oldu. 6 sayfa katalog çıkartan BİM mağazalarında indirime giren ürünler raflara düştü. Hem gıda ürünlerinde hem de elektronik eşyalarda indirim uygulandı. Kot gömlek ve pantalon çeşitleri, nevresim setleri, kot sırt ve seyahat çantası, süpürge, TV, akıllık bileklik, airfryer, türk kahvesi makinesi, bayram şekeri ve çikolatası daha neler neler! İşte BİM 14 Nisan fiyat listesi...