RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Hafta sonu kapış kapış gidecek, güncellendi! BİM 14 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu FİYAT LİSTESİ! Airfryer, kettle, bayram şekeri..

Hafta sonu kapış kapış gidecek, güncellendi! BİM 14 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu FİYAT LİSTESİ! Airfryer, kettle, bayram şekeri..

BİM 14 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bugünden itibaren geçerli indirimli ürünler listesinde Notebook, yazıcı, bluetooth Wireless klavye, Wireless mouse PSWM19, airfryer, elektrikli süpürge, ütü ve kırışık giderici, akıllı bileklik, bayrama özel şeker ve çikolatalar yer alıyor. Her hafta yoğun ilgi gören zincir market aktüel ürünleri bu haftaya da damga vurdu. Vatandaşlar market market gezerek en uygun fiyatlı ürünleri arıyor. Peki bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler, ne kadar indirime girdi? İşte BİM 14 Nisan 2023 Cuma güncel fiyat listesi...

14.04.2023 10:48 - Son Güncelleme: 14.04.2023 10:52
Hafta sonu kapış kapış gidecek, güncellendi! BİM 14 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu FİYAT LİSTESİ! Airfryer, kettle, bayram şekeri..

BİM 14 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu açıklanır açıklanmaz yeni indirimler merak konusu oldu. 6 sayfa katalog çıkartan BİM mağazalarında indirime giren ürünler raflara düştü. Hem gıda ürünlerinde hem de elektronik eşyalarda indirim uygulandı. Kot gömlek ve pantalon çeşitleri, nevresim setleri, kot sırt ve seyahat çantası, süpürge, TV, akıllık bileklik, airfryer, türk kahvesi makinesi, bayram şekeri ve çikolatası daha neler neler! İşte BİM 14 Nisan fiyat listesi...

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Hafta sonu kapış kapış gidecek, güncellendi! BİM 14 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu FİYAT LİSTESİ! Airfryer, kettle, bayram şekeri..

BİM'DE BU HAFTA NELER İNDİRİMDE?

HP Notebook 7N4W2AA (9.999 TL)

Tanklı Yazıcı 516 AIO (3.999 TL)

Bilgisayar Sırt Çantası (399 TL)

Bluetooth Wireless Klavye (399 TL)

Cep Telefonu (3.599 TL)

Wireless Mouse PSWM19 (59 TL)

Hafta sonu kapış kapış gidecek, güncellendi! BİM 14 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu FİYAT LİSTESİ! Airfryer, kettle, bayram şekeri..

Kot Gömlek Erkek (189 TL)

Gömlek Erkek (199 TL)

Kot Şort Erkek (129 TL)

İnce Kot Pantolon Kadın (149 TL)

İnce Kot Pantolon Erkek (159 TL)

Kot Ceket Kadın (225 TL)

Kapitone Omuz Çantası (189 TL)

Seyahat Çantası (289 TL)

Hafta sonu kapış kapış gidecek, güncellendi! BİM 14 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu FİYAT LİSTESİ! Airfryer, kettle, bayram şekeri..

Airfryer (1.799 TL)

Otomatik Türk Kahve Makinesi (499 TL)

Wok Tava (129 TL)

Sütlük (57 TL)

Porselen Porselen Kahve Fincan Takımı (79 TL)

Çay Bardağı 6'lı (65 TL)

Düdüklü Tencere Seti (429 TL)

Kahve Yanı Su Bardağı (69 TL)

Hafta sonu kapış kapış gidecek, güncellendi! BİM 14 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu FİYAT LİSTESİ! Airfryer, kettle, bayram şekeri..

Karışık Dolgulu Sütlü ve Bitter Çikolata 49 TL

Karışık Dolgulu Çikolata 54,90 TL

Sütlü-Bitter Madlen Çikolata 49 TL

Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata 52,50 TL

Fındıklı Top Gofret 59,50 TL

Sadece BİM'de Sütlü Mini İsviçre Çikolata 57,50 TL

Sadece BİM'de Pralin Çeşitli Dolgulu Belçika Çikolatası 69,50 TL

Sadece BİM'de Fındıklı Krema Dolgulu ve Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolata 59,50 TL

Tadelle Mini Çikolatalı Bar 47,50 TL

Hafta sonu kapış kapış gidecek, güncellendi! BİM 14 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu FİYAT LİSTESİ! Airfryer, kettle, bayram şekeri..

Gofrik Antep Fıstıklı Çikolatalı Mini Gofret 59,50 TL

Damak Sütlü ve Beyaz Antep Fıstıklı Çikolata 46,75 TL

Ece Bütün Fındıklı ve Fındık Kremalı Sütlü Çikolata 67,50 TL

Bayramlık Şeker 34,50 TL

Sadece BİM'de Eti Karam Bitter Çikolata Kaplı Bisküvili Çilekli Krema 49,50 TL

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