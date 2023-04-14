Hafta sonu kapış kapış gidecek, güncellendi! BİM 14 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu FİYAT LİSTESİ! Airfryer, kettle, bayram şekeri..
BİM 14 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bugünden itibaren geçerli indirimli ürünler listesinde Notebook, yazıcı, bluetooth Wireless klavye, Wireless mouse PSWM19, airfryer, elektrikli süpürge, ütü ve kırışık giderici, akıllı bileklik, bayrama özel şeker ve çikolatalar yer alıyor. Her hafta yoğun ilgi gören zincir market aktüel ürünleri bu haftaya da damga vurdu. Vatandaşlar market market gezerek en uygun fiyatlı ürünleri arıyor. Peki bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler, ne kadar indirime girdi? İşte BİM 14 Nisan 2023 Cuma güncel fiyat listesi...
BİM 14 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu açıklanır açıklanmaz yeni indirimler merak konusu oldu. 6 sayfa katalog çıkartan BİM mağazalarında indirime giren ürünler raflara düştü. Hem gıda ürünlerinde hem de elektronik eşyalarda indirim uygulandı. Kot gömlek ve pantalon çeşitleri, nevresim setleri, kot sırt ve seyahat çantası, süpürge, TV, akıllık bileklik, airfryer, türk kahvesi makinesi, bayram şekeri ve çikolatası daha neler neler! İşte BİM 14 Nisan fiyat listesi...
Karışık Dolgulu Sütlü ve Bitter Çikolata 49 TL
Karışık Dolgulu Çikolata 54,90 TL
Sütlü-Bitter Madlen Çikolata 49 TL
Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata 52,50 TL
Fındıklı Top Gofret 59,50 TL
Sadece BİM'de Sütlü Mini İsviçre Çikolata 57,50 TL
Sadece BİM'de Pralin Çeşitli Dolgulu Belçika Çikolatası 69,50 TL
Sadece BİM'de Fındıklı Krema Dolgulu ve Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolata 59,50 TL
Tadelle Mini Çikolatalı Bar 47,50 TL
Gofrik Antep Fıstıklı Çikolatalı Mini Gofret 59,50 TL
Damak Sütlü ve Beyaz Antep Fıstıklı Çikolata 46,75 TL
Ece Bütün Fındıklı ve Fındık Kremalı Sütlü Çikolata 67,50 TL
Bayramlık Şeker 34,50 TL
Sadece BİM'de Eti Karam Bitter Çikolata Kaplı Bisküvili Çilekli Krema 49,50 TL