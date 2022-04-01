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Milyonlara ek zam! Emekli ve memurlara refah payı... Bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak? İşte tüm detaylar

Milyonların gündeminde bu ay ikramiye, Temmuz'da da ilave zamlar olacak. Nisan'da bayram ikramiyesinde ödeme tarihi ve artış yapılıp yapılmayacağı, Temmuz ayında ise memurlara ve emeklilere ilave zam yanı 'refah payı' karara bağlanacak...

01.04.2022 07:03 - Son Güncelleme: 01.04.2022 07:03
Milyonlara ek zam! Emekli ve memura müjde bayram ikramiyesi bu ay ödeniyor... Peki ne zaman yatıralacak?

Çalışanlar ve emekliler için Nisan ve Temmuz, kazanç ayları olacak.

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Milyonlara ek zam! Emekli ve memura müjde bayram ikramiyesi bu ay ödeniyor... Peki ne zaman yatıralacak?

Emekliler bu ay alacakları bayram ikramiyelerinde artış müjdesi beklerken; Temmuz'da da milyonlar için ek zam söz konusu olabilecek.

Milyonlara ek zam! Emekli ve memura müjde bayram ikramiyesi bu ay ödeniyor... Peki ne zaman yatıralacak?

Memurlar için zam, emekliler için zam + ikramiye ayı olan Temmuz'un kazanımlarının, ek iyileştirmelerle büyümesi bekleniyor.

Milyonlara ek zam! Emekli ve memura müjde bayram ikramiyesi bu ay ödeniyor... Peki ne zaman yatıralacak?

İLK ADIM İKRAMİYE
Nisan ayına gelinmesiyle birlikte emeklilerin gözü bayram ikramiyelerine çevrildi.

Milyonlara ek zam! Emekli ve memura müjde bayram ikramiyesi bu ay ödeniyor... Peki ne zaman yatıralacak?

Bu yıl Ramazan Bayramı 2-4 Mayıs'a denk geliyor.

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