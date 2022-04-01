Milyonlara ek zam! Emekli ve memurlara refah payı... Bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak? İşte tüm detaylar
Milyonların gündeminde bu ay ikramiye, Temmuz'da da ilave zamlar olacak. Nisan'da bayram ikramiyesinde ödeme tarihi ve artış yapılıp yapılmayacağı, Temmuz ayında ise memurlara ve emeklilere ilave zam yanı 'refah payı' karara bağlanacak...
01.04.2022 07:03 - Son Güncelleme: 01.04.2022 07:03
İLK ADIM İKRAMİYE
Nisan ayına gelinmesiyle birlikte emeklilerin gözü bayram ikramiyelerine çevrildi.