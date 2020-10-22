Niğdeli baba-oğul unutulmaya yüz tutan köfter tatlısını yeniden üretti, taleplere yetişemiyorlar

"YURT DIŞINDAN DA TALEP VAR"

Köftere İstanbul, Ankara, Mersin ve İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra yurt dışından da talep olduğunu belirten Yazgan, şunları söyledi: "40 dönümlük kendi arazimizde sultaniye yediveren çekirdeksiz üzüm yetiştiriyoruz. Elimizden geldiği kadar doğal olmasına dikkat ediyoruz. 40 dönümlük arazimizde yetiştirdiğimiz üzümlerin birazını pazarlar da satıyor, marketlere veriyoruz. Birazını da burada köfter ve pekmez yapımında kullanıyoruz. Köfterimiz cevizli, fındıklı ve sade üretimi yapıyoruz. Geçen yıl 1 ton üretimimiz vardı. Bu sene de talep çok olduğu için 4- 5 ton yapmayı düşünüyoruz. Ne kadar zahmetli bir iş olsa da o taleplere inşallah yetişiriz.