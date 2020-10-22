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Niğdeli baba-oğul unutulmaya yüz tutan köfter tatlısını yeniden üretti, taleplere yetişemiyorlar

Niğde'de yaşayan 52 yaşındaki Muharrem Yazgan ve oğlu 27 yaşındaki Mehmet Yazgan, kendi yetiştirdikleri üzümlerden unutulmaya yüz tutmuş yöresel bir lezzet olan köfter tatlısını üretip satıyor. Baba-oğul, köfterin çok ilgi gördüğünü ve taleplere yetişemediklerini de belirtti.

22.10.2020 09:07 - Son Güncelleme: 22.10.2020 09:07
Niğdeli baba-oğul unutulmaya yüz tutan köfter tatlısını yeniden üretti, taleplere yetişemiyorlar

Niğde'de Muharrem Yazgan (52), oğlu Mehmet Yazgan (27) ile birlikte kendi yetiştirdikleri üzümlerden unutulmaya yüz tutmuş yöresel bir lezzet olan köfter tatlısı üretip satıyor. Baba- oğul, yeniden hayat verdikleri köfterin çok ilgi gördüğünü, taleplere yetişemediklerini söyledi.

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Niğdeli baba-oğul unutulmaya yüz tutan köfter tatlısını yeniden üretti, taleplere yetişemiyorlar

Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde yaşayan Muharrem Yazgan ile oğlu Mehmet Yazgan, endüstriyel tatlılar yüzünden unutulmaya yüz tutan yöresel lezzetler arasında yer alan köfter tatlısını yeniden yaygınlaştırmak için geçen yıl üretim yapmaya başladı.

Niğdeli baba-oğul unutulmaya yüz tutan köfter tatlısını yeniden üretti, taleplere yetişemiyorlar

Yaklaşık 40 dönüm bağda yetiştirdikleri üzümü ezdikten sonra elde edilen şırayı kaynatıp, bir gün bekleterek hem pekmez hem de görüntüsü pestile benzeyen köfter tatlısı yapan baba- oğul, geçen yıl 1 ton ürün üretirken yoğun talep nedeniyle bu yıl 4- 5 ton köfter üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Niğdeli baba-oğul unutulmaya yüz tutan köfter tatlısını yeniden üretti, taleplere yetişemiyorlar

Sade, cevizli ve fındıklı köfterler üreten Muharrem Yazgan, İstanbul, Ankara, İzmir ve Mersin gibi büyükşehirlerden sipariş aldıklarını kaydetti. Ürünleri doğal hazırladıklarını dile getiren Muharrem Yazgan, içerisindeki malzemeye göre kilosunu 25- 55 TL arasında sattıklarını aktardı.

Niğdeli baba-oğul unutulmaya yüz tutan köfter tatlısını yeniden üretti, taleplere yetişemiyorlar

"YURT DIŞINDAN DA TALEP VAR"
Köftere İstanbul, Ankara, Mersin ve İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra yurt dışından da talep olduğunu belirten Yazgan, şunları söyledi: "40 dönümlük kendi arazimizde sultaniye yediveren çekirdeksiz üzüm yetiştiriyoruz. Elimizden geldiği kadar doğal olmasına dikkat ediyoruz. 40 dönümlük arazimizde yetiştirdiğimiz üzümlerin birazını pazarlar da satıyor, marketlere veriyoruz. Birazını da burada köfter ve pekmez yapımında kullanıyoruz. Köfterimiz cevizli, fındıklı ve sade üretimi yapıyoruz. Geçen yıl 1 ton üretimimiz vardı. Bu sene de talep çok olduğu için 4- 5 ton yapmayı düşünüyoruz. Ne kadar zahmetli bir iş olsa da o taleplere inşallah yetişiriz.

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