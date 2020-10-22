Lüks konut vergisi 2021'de yürürlüğe giriyor! Kimler lüks konut vergisi ödeyecek?
Son dakika haberi... Şubat ayında ertelenen değerli konut vergisi 2021 yılında yürürlüğe girecek. Emlak vergisi değeri 5 milyon TL'nin üzerinde birden fazla konutu olanlar vergiye tabi olacak. Lüks bir konutta hisse sahibi olanlar da bu vergiyi ödeyecek. Peki yeni haliyle değerli konut vergisini kimler ödeyecek, vergi oranı nasıl belirlenecek? İşte yanıtı.
22.10.2020 08:57
- Son Güncelleme: 22.10.2020 08:57
3) Evin değeri nasıl belirlenecek?
Değerli konut vergisi matrahının belirlenmesinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılan değerlemeler artık dikkate alınmayacak ve bundan böyle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce herhangi bir konut değerleme çalışması da yapılmayacak. Taşınmazın belediyelerce belirlenen bina vergi değeri esas alınacak.
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