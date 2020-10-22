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Lüks konut vergisi 2021'de yürürlüğe giriyor! Kimler lüks konut vergisi ödeyecek?

Son dakika haberi... Şubat ayında ertelenen değerli konut vergisi 2021 yılında yürürlüğe girecek. Emlak vergisi değeri 5 milyon TL'nin üzerinde birden fazla konutu olanlar vergiye tabi olacak. Lüks bir konutta hisse sahibi olanlar da bu vergiyi ödeyecek. Peki yeni haliyle değerli konut vergisini kimler ödeyecek, vergi oranı nasıl belirlenecek? İşte yanıtı.

22.10.2020 08:57 - Son Güncelleme: 22.10.2020 08:57
Lüks konut vergisi 2021'de yürürlüğe giriyor! Kimler lüks konut vergisi ödeyecek?

Değerli konut vergisinin devreye girmesi için sayılı günler kaldı. 2019 yılının sonunda lüks konut sahiplerine tebligat gönderilip vergi talep edilmişti.

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Lüks konut vergisi 2021'de yürürlüğe giriyor! Kimler lüks konut vergisi ödeyecek?

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Şubat 2020'de yapılan bir düzenleme ile hem verginin başlangıç tarihi 1 yıl uzatıldı hem de kapsamı değişti. Peki yeni haliyle değerli konut vergisini kimler ödeyecek, vergi oranı nasıl belirlenecek?

Lüks konut vergisi 2021'de yürürlüğe giriyor! Kimler lüks konut vergisi ödeyecek?

1) Değerli konut vergisini kimler öder?
Hürriyet'in haberine göre 2020 emlak vergisi değeri 5 milyon TL üzerinde olan konut sahipleri önümüzdeki yıl değerli konut vergisi ödeyecekler.

Lüks konut vergisi 2021'de yürürlüğe giriyor! Kimler lüks konut vergisi ödeyecek?

2) Ödemeler ne zaman, nereye yapılacak?
Ev sahipleri 2021 yılının şubat ayında ve ağustos ayında olmak üzere iki taksit şeklinde konutun bulunduğu ildeki vergi dairesine ödeme yapacak.

Lüks konut vergisi 2021'de yürürlüğe giriyor! Kimler lüks konut vergisi ödeyecek?

3) Evin değeri nasıl belirlenecek?
Değerli konut vergisi matrahının belirlenmesinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılan değerlemeler artık dikkate alınmayacak ve bundan böyle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce herhangi bir konut değerleme çalışması da yapılmayacak. Taşınmazın belediyelerce belirlenen bina vergi değeri esas alınacak.

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