Netleşti: TEFE TÜFE 6 aylık memur emekli enflasyon farkı %39,67! Memur, Esnaf, Bağkur Zamlı maaş tablosu! 2500, 2800, 4.000 TL maaş alanlar...
Gündemde yoğun bir şekilde Temmuz memur emekli zammı belli oldu mu? Sorusunun yanıtı merakla araştırılır oldu. Milyonlarca emekli vatandaş Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez enflasyon oranına göre zamlarını alıyor. Mayıs enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte heyecan daha da arttı ve gözler konuyla ilgili yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki Bağ- Kur ve SSK memur emeklisi en düşük maaş ne kadar olacak? Memur maaşları ne kadar artacak? İşte tüm detaylar!
Memur ve emeklilerin merakla beklediği Temmuz zammı için geriye sadece tek bir veri kaldı. Milyonlarca emekli ve memur Temmuz zammı için çıkacak rakamları merak ederek ipuçlarına bakıyor. Yılın ilk 5 ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı. Milyonlarca emekli vatandaş Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez enflasyon oranına göre zamlarını alıyor. Mayıs enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte heyecan daha da arttı ve gözler konuyla ilgili yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki Bağ- Kur ve SSK memur emeklisi en düşük maaş ne kadar olacak? İşte merak edilen maaş zamlı tablosu!
Milyonlarca emekli ve memurun Temmuz ayında alacakları zam oranlarını belirleyecek olan enflasyon rakamları netleşiyor. Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 5 aylık oran da ortaya çıkmış oldu.
Böylece Temmuz artışıyla ilgili ipuçları da gelmiş oldu. Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Mayıs ayı ile birlikte 931,76'ya çıktı. Bu değişim 5 aylık enflasyon oranının yüzde 35,64 olarak gerçekleşmesini sağladı.