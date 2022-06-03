Netleşti: TEFE TÜFE 6 aylık memur emekli enflasyon farkı %39,67! Memur, Esnaf, Bağkur Zamlı maaş tablosu! 2500, 2800, 4.000 TL maaş alanlar...

Memur ve emeklilerin merakla beklediği Temmuz zammı için geriye sadece tek bir veri kaldı. Milyonlarca emekli ve memur Temmuz zammı için çıkacak rakamları merak ederek ipuçlarına bakıyor. Yılın ilk 5 ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı. Milyonlarca emekli vatandaş Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez enflasyon oranına göre zamlarını alıyor. Mayıs enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte heyecan daha da arttı ve gözler konuyla ilgili yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki Bağ- Kur ve SSK memur emeklisi en düşük maaş ne kadar olacak? İşte merak edilen maaş zamlı tablosu!