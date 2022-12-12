NETLEŞTİ! Ödemeler az önce açıklandı! SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilere müjde! 4.200, 4.850, 6.250, 7.000 TL maaşa ek yatıyor
Emekli maaşı promosyon sorgulama prosedürünü emekli maaşınızı aldığınız bankanın internet sitesinden yapabilirsiniz. Bun anlamda T.C. kimlik numarası ve doğrulama kodunun girilmesi yeterli olabiliyor. Bu işlemi yaptıktan sonra maaşınıza ek olarak hesabınıza 4.200, 4.850, 6.250, 7.000 TL para yatacak.
12.12.2022 09:55 - Son Güncelleme: 12.12.2022 09:55
Bankaların emekli promosyonunda yarış kızıştı. SGK'nın maaşa göre taban promosyon tutarlarını güncellemesinin ardından, bankalar da harekete geçti. Kampanyalar yenilendi. Emeklilere 7 bin 500 liraya varan ödemeler yapılmaya başlandı.
Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan vatandaşlara verdiği paradır. 2017 senesinde Hükümet, SGK vasıtası ile bankalarla bir protokol imzalamıştı.
SGK ilaveten kamu bankaları dışında, 18 özel banka ile de emeklilere banka promosyonu ödemesi için anlaşma imzalamış ve ödemeler Mart ayından itibaren ödenmeye başlanmıştı.