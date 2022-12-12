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Haberler Ekonomi NETLEŞTİ! Ödemeler az önce açıklandı! SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilere müjde! 4.200, 4.850, 6.250, 7.000 TL maaşa ek yatıyor

NETLEŞTİ! Ödemeler az önce açıklandı! SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilere müjde! 4.200, 4.850, 6.250, 7.000 TL maaşa ek yatıyor

Emekli maaşı promosyon sorgulama prosedürünü emekli maaşınızı aldığınız bankanın internet sitesinden yapabilirsiniz. Bun anlamda T.C. kimlik numarası ve doğrulama kodunun girilmesi yeterli olabiliyor. Bu işlemi yaptıktan sonra maaşınıza ek olarak hesabınıza 4.200, 4.850, 6.250, 7.000 TL para yatacak.

takvim.com.tr
12.12.2022 09:55 - Son Güncelleme: 12.12.2022 09:55
NETLEŞTİ! Ödemeler az önce açıklandı! SGK-SSK ve Bağkur’lu emeklilere müjde! 4.200, 4.850, 6.250, 7.000 TL maaşa ek yatıyor

Bankaların emekli promosyonunda yarış kızıştı. SGK'nın maaşa göre taban promosyon tutarlarını güncellemesinin ardından, bankalar da harekete geçti. Kampanyalar yenilendi. Emeklilere 7 bin 500 liraya varan ödemeler yapılmaya başlandı.

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NETLEŞTİ! Ödemeler az önce açıklandı! SGK-SSK ve Bağkur’lu emeklilere müjde! 4.200, 4.850, 6.250, 7.000 TL maaşa ek yatıyor

Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan vatandaşlara verdiği paradır. 2017 senesinde Hükümet, SGK vasıtası ile bankalarla bir protokol imzalamıştı.

NETLEŞTİ! Ödemeler az önce açıklandı! SGK-SSK ve Bağkur’lu emeklilere müjde! 4.200, 4.850, 6.250, 7.000 TL maaşa ek yatıyor

SGK ilaveten kamu bankaları dışında, 18 özel banka ile de emeklilere banka promosyonu ödemesi için anlaşma imzalamış ve ödemeler Mart ayından itibaren ödenmeye başlanmıştı.

NETLEŞTİ! Ödemeler az önce açıklandı! SGK-SSK ve Bağkur’lu emeklilere müjde! 4.200, 4.850, 6.250, 7.000 TL maaşa ek yatıyor

QNB FİNANSBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira promosyon ödemesi yapıyor. Kredi kartıyla market ve eczane harcamalarında yılda 1.200 liraya varan indirim imkanı da sunuyor.

NETLEŞTİ! Ödemeler az önce açıklandı! SGK-SSK ve Bağkur’lu emeklilere müjde! 4.200, 4.850, 6.250, 7.000 TL maaşa ek yatıyor

AKBANK: Maaşa göre 4.200, 4.850, 6.250, 7.000 lira promosyon ödüyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor. Şubelerde öncelikli hizmet, tüm bankaların ATM'lerinden ayda 2 kere ücretsiz para çekme gibi avantajlar da var.

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