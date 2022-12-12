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Haberler Ekonomi Resmen açıklandı! ATM'den çekiliyor! Hesaplara 3340 TL yatacak: e-Devlet’ten kontrol edin! İl il ödeniyor!

Resmen açıklandı! ATM'den çekiliyor! Hesaplara 3340 TL yatacak: e-Devlet’ten kontrol edin! İl il ödeniyor!

Yüz binlerce vatandaşa ödenen evde bakım maaşının ne vakit hesaplarda olacağı kişilerin merak ettiği konulardan oldu. Vatandaşlar ödeme tarihlerine odaklandı. Ödemeler ile ilgili resmi açıklama bekleniyor. Devlet her ay evinde engelli, yardım etmeye muhtaç yaşlı ve hasta bakan vatandaşlara ödeme yapıyor. Hesaplara 3340 TL yatıyor. Evde bakım parasının yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yapın, sonrasında da arama kısmına "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. E-Devlet üzerinden e-Devlet şifrenizle giriş yaparak evde bakım aylığınızın ödenip ödenmediğini kolaylıkla, ATM'ye gitmeden kontrol edebilirsiniz.

takvim.com.tr
12.12.2022 10:01 - Son Güncelleme: 12.12.2022 10:01
Resmen açıklandı! ATM’den çekiliyor! Hesaplara 3340 TL yatacak: e-Devlet’ten kontrol edin! İl il ödeniyor!

Evde bakıma gereksinimi olan yaşlı ya da engelli vatandaşlara yönelik olarak ödenen evde bakım paralarının yatıp yatmadığı merak ediliyor. Aralık ayı evde bakım parası il il sorgulanıyor. Engelli ve hasta yakınlarına bakan bakıcıların, alacakları bakım parasının ne vakit yatırılacağı merak edilenler arasında. 2022 Aralık evde bakım maaşları bağlamında ödeme tarihleri 12 Aralık ile 30 Aralık arası hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

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Resmen açıklandı! ATM’den çekiliyor! Hesaplara 3340 TL yatacak: e-Devlet’ten kontrol edin! İl il ödeniyor!

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Evde bakım maaşları her ayın ortalarında itibaren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan hesaplara yatırılıyor.

Resmen açıklandı! ATM’den çekiliyor! Hesaplara 3340 TL yatacak: e-Devlet’ten kontrol edin! İl il ödeniyor!

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret ara zammıyla eş güdümlü netlik kazandı.

Resmen açıklandı! ATM’den çekiliyor! Hesaplara 3340 TL yatacak: e-Devlet’ten kontrol edin! İl il ödeniyor!

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazan yere tıklayabilirsiniz.

Resmen açıklandı! ATM’den çekiliyor! Hesaplara 3340 TL yatacak: e-Devlet’ten kontrol edin! İl il ödeniyor!

EVDE BAKIM PARASINA BAŞVURMA

Evde bakım parasına müracaat amacıyla ilk olarak uygulanabilecek adım engelli kişinin sağlık kurul raporu alındıktan sonra başvurusunu yapmak amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının il ya da ilçeler de tespit edilen merkezlere gitmek gerekir. Bu merkezler bağlı olunan, ikamet edilen il ya da ilçenin olmalıdır.

Merkeze gider iken müracaat amacıyla lüzumlu belgelerin de götürülmesi şarttır. Evde bakım parası müracaatı amacıyla lüzumlu belgeleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Başvuru amacıyla dilekçe

Engelli fert amacıyla lüzumlu olan sıhhat kurul raporu

Engelli kişinin ve engelli fert amacıyla bakım hizmeti verecek kişinin kimlikleri ve kimliklerinin fotokopileri

İkamet adresi ve hane halkı adedinin belgesi

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