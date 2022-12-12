Resmen açıklandı! ATM’den çekiliyor! Hesaplara 3340 TL yatacak: e-Devlet’ten kontrol edin! İl il ödeniyor!

EVDE BAKIM PARASINA BAŞVURMA

Evde bakım parasına müracaat amacıyla ilk olarak uygulanabilecek adım engelli kişinin sağlık kurul raporu alındıktan sonra başvurusunu yapmak amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının il ya da ilçeler de tespit edilen merkezlere gitmek gerekir. Bu merkezler bağlı olunan, ikamet edilen il ya da ilçenin olmalıdır.

Merkeze gider iken müracaat amacıyla lüzumlu belgelerin de götürülmesi şarttır. Evde bakım parası müracaatı amacıyla lüzumlu belgeleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Başvuru amacıyla dilekçe

Engelli fert amacıyla lüzumlu olan sıhhat kurul raporu

Engelli kişinin ve engelli fert amacıyla bakım hizmeti verecek kişinin kimlikleri ve kimliklerinin fotokopileri

İkamet adresi ve hane halkı adedinin belgesi