Netleşti! EYT öncesi SGK'dan erken emeklilik müjdesi! 45-46-47 YAŞ + 1991-1994-1997-2000-2003 sigorta + 4 ay 3760 gün primle emekli olunacak!
Hemen hemen her gün çalışan kesim ne zaman emekli olabileceğini merak edip araştırıyor. Emeklilik için 3 koşul bulunuyor. Bunlar yaş, yıl ve prim şartı olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan çalışanlar erken emekli olma yollarını araştırıyor. Bazı durumlarda erken emekli olma hakkı tanınıyor. Bunlar arasında doğum ve askerlik borçlanması, 3600 günden emeklilik, malulen emeklilik, engellilik gibi sebeplerle erken emeklilik hakkı sunuluyor. Peki nasıl erken emekli olunabilir? Erken emekli olmak amacıyla ne yapılması gerekir? İşte tüm merak edilenler!
Çalışanlar iş yaşamına başladığı günden itibaren emeklilik haklarına daha kısa sürede kavuşmak istiyor. Türkiye'de her çalışan bir gün emekli olup rahat edebilme düşünü kurmaktadır. Bu bağlamda SGK sisteminde erken emekli olabilmenin bazı yolları da mevcuttur. Peki nasıl erken emekli olunur? Erken emekli olmak için ne yapılması gerekir? İşte madde madde erken emekli olma yolları haberimizde!
Çalışma hayatına başlayan pek çok kişi bir süre çalıştıktan sonra emeklilik tarihini hesaplamaya başlıyor. Erken emekli olmak isteyenlerin sayısı ise bir hayli fazla. Bazı durumlarda çalışanlara erken emeklilik hakkı tanınıyor. Bu haktan yararlanmak isteyenler için sigorta başlangıç tarihi büyük önem taşıyor.
Ayrıca prim gün sayısı da erken emekliliği etkiliyor. Engelli vatandaşlara erken emeklilik imkanı sağlanıyor. Engelliler diğer sigortalılardan farklı olarak yaş şartına tabi olmaksızın emekli olabiliyorlar. Bunun için ilk olarak engellilerin engellilik oranlarının tespit edilmesi gerekiyor. Bu oran engellilerin emekliliğinde kritik nokta olarak dikkat çekiyor. Engellilik oranına göre emeklilik koşulları farklılık gösteriyor. Peki kimler erken emeklilik imkanından yararlanabiliyor? Erken emekli olma şartları neler? İşte merak edilen detaylar...
Engellilerden bir işverene bağlı olarak çalışanlar, yani 4/a'lılar, engellilik oranına ve ilk kez sigortalı oldukları tarihe göre farklı koşullarda emekli oluyor. Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan engelli çalışanlara erken emeklilik hakkı ile ilgili detayları yazdı. İşte o yazı...
Erken emeklilikten yararlanmak için de birkaç şartın yerine getirilmesi gerekiyor. Bunlardan birincisi çalışma yılı, diğeri Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ödenen prim gün sayısı.