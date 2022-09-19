Netleşti! EYT öncesi SGK'dan erken emeklilik müjdesi! 45-46-47 YAŞ + 1991-1994-1997-2000-2003 sigorta + 4 ay 3760 gün primle emekli olunacak!

Çalışanlar iş yaşamına başladığı günden itibaren emeklilik haklarına daha kısa sürede kavuşmak istiyor. Türkiye'de her çalışan bir gün emekli olup rahat edebilme düşünü kurmaktadır. Bu bağlamda SGK sisteminde erken emekli olabilmenin bazı yolları da mevcuttur. Peki nasıl erken emekli olunur? Erken emekli olmak için ne yapılması gerekir? İşte madde madde erken emekli olma yolları haberimizde!