İŞKUR 8. 392 TL maaşla işçi alıyor! KPSS şartsız sınavsız lise mezunu 1.256 kişilik TYP güvenlik görevlisi alımı: 18-35 yaş şartıyla...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden silahlı ve silahsız olmak üzere 1.256 güvenlik görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Türkiye'nin farklı illerinde özel sektör ve kamuda istidam edilecek adaylardan en az lise olma şartı aranıyor. İşte şartlar ve başvuru tarihleri...