Vav TV İzle
Haberler Ekonomi NETLEŞTİ! Emekli zammına %40 dokunuş! AK Parti'den SON DAKİKA TEFE TÜFE Temmuz zammı ve EYT müjdesi! Emekli maaşına 4.150 TL zam...

NETLEŞTİ! Emekli zammına %40 dokunuş! AK Parti'den SON DAKİKA TEFE TÜFE Temmuz zammı ve EYT müjdesi! Emekli maaşına 4.150 TL zam...

Asgari ücret, emekli Temmuz zammı ve EYT konusunda son dakika açıklama geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Vatandaşımızın vermesi gereken vergilerden vazgeçerek, destekler vererek vatandaşlarımızın gelirini yukarı çekmek için gayret sarf ediyoruz. Temmuz ayında işçi emeklilerimizin de dahil olmak üzere. Öyle zannediyorum ki yüzde 40'lara yakın bir dokunuş gerçekleştirilecek." dedi, Peki, emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? Asgari ücret kaç TL zamlanacak? EYT ne zaman çıkacak? İşte detaylar!

takvim.com.tr
23.06.2022 09:48 - Son Güncelleme: 23.06.2022 09:48
NETLEŞTİ! Emekli zammına %40 dokunuş! AK Parti’den SON DAKİKA TEFE TÜFE Temmuz zammı ve EYT müjdesi! Emekli maaşına 4.150 TL zam...

Asgari ücret zammı ve emekli zammı hakkında son dakika açıklama geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Vatandaşımızın vermesi gereken vergilerden vaz geçerek, destekler vererek vatandaşlarımızın gelirini yukarı çekmek için gayret sarf ediyoruz. Temmuz ayında işçi emeklilerimizin de dahil olmak üzere. Öyle zannediyorum ki yüzde 40'lara yakın bir dokunuş gerçekleştirilecek." ifadelerine yer verdi. Asgari ücret için de açıklama yapan Kurtuluş, zam gelebileceğini ifade etti. Peki, Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Emekli maaşları ne kadar olacak? İşte merak edilenler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
NETLEŞTİ! Emekli zammına %40 dokunuş! AK Parti’den SON DAKİKA TEFE TÜFE Temmuz zammı ve EYT müjdesi! Emekli maaşına 4.150 TL zam...

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş gündeme dair açıklama yaptı.

NETLEŞTİ! Emekli zammına %40 dokunuş! AK Parti’den SON DAKİKA TEFE TÜFE Temmuz zammı ve EYT müjdesi! Emekli maaşına 4.150 TL zam...

"EMEKLİ MAAŞLARINA YÜZDE 40 ZANNEDİYORUM"

Kurtulmuş, "Vatandaşımızın vermesi gereken vergilerden vaz geçerek, destekler vererek vatandaşlarımızın gelirini yukarı çekmek için gayret sarf ediyoruz.

NETLEŞTİ! Emekli zammına %40 dokunuş! AK Parti’den SON DAKİKA TEFE TÜFE Temmuz zammı ve EYT müjdesi! Emekli maaşına 4.150 TL zam...

Temmuz ayında işçi emeklilerimizin de dahil olmak üzere. Öyle zannediyorum ki yüzde 40'lara yakın bir dokunuş gerçekleştirilecek.

NETLEŞTİ! Emekli zammına %40 dokunuş! AK Parti’den SON DAKİKA TEFE TÜFE Temmuz zammı ve EYT müjdesi! Emekli maaşına 4.150 TL zam...

Aynı şekilde asgari ücrete de bir dokunuş gerçekleştirilecek. Enflasyonun orta vadede düşürülmesi için atılacak adımlar var.

SON DAKİKA