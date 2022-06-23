NETLEŞTİ! Emekli zammına %40 dokunuş! AK Parti’den SON DAKİKA TEFE TÜFE Temmuz zammı ve EYT müjdesi! Emekli maaşına 4.150 TL zam...

Asgari ücret zammı ve emekli zammı hakkında son dakika açıklama geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Vatandaşımızın vermesi gereken vergilerden vaz geçerek, destekler vererek vatandaşlarımızın gelirini yukarı çekmek için gayret sarf ediyoruz. Temmuz ayında işçi emeklilerimizin de dahil olmak üzere. Öyle zannediyorum ki yüzde 40'lara yakın bir dokunuş gerçekleştirilecek." ifadelerine yer verdi. Asgari ücret için de açıklama yapan Kurtuluş, zam gelebileceğini ifade etti. Peki, Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Emekli maaşları ne kadar olacak? İşte merak edilenler!