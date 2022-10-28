EYT'de yaş + prim eksiği tık düşüyor! 31- 37- 40- 49 yaşındakiler düzlüğe ÇIKTI! 1993-1999-2008-2022 girişliysen...
EYT'de çalışmalar tamamlandı, gözler Aralık ayına çevrildi. EYT müjdesinde sona yaklaşıldı. Milyonlarca Emeklilikte Yaşa Takılan düzenlemeyi bekliyor. Düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması ve onayının alınmasının ardından Meclis'e gelecek. EYT son durumu hakkında Bilgin, "EYT için kapsamlı bir çalışma yaptık, aralık ayının başında tamamlanmış olacak." dedi. Düzenleme ile kimlerin emekli olacağı en çok merak edilen detaylardan biri.
EYT son dakika haberleri yakından takip ediliyor. İlk etapta 1,5 milyon kişinin emekli olacağı açıklaması geçtiğimiz günlerde gelmişti. EYT son durum nedir, çıkacak mı? EYT kimleri kapsıyor? Staj EYT kapsamında mı? soruları sık sık gündemde yer alırken yeni detaylar da gelmeye devam ediyor .Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, staj ve çıraklık dönemi sigortaların EYT için başlangıç sayılıp sayılmayacağıyla ilgili, ''Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem.'' açıklamasında bulundu. İşte gelişmeler...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, EYT'de nasıl bir formül ortaya çıkacak? sorusuna şöyle yanıt verdi;
"Çok detaylara girmem çok şık olmayabilir ama şunu söylemek istiyorum. EYT dediğimiz olayda geçtiğimiz dönemlerde bir hizmet süresi ve prim gününe yönelik sisten vardı. Bu sistemle ilgili yapılan bir değişiklik. Bu anlamda sayısal verilerle ilgili çok farklı rakamları kamuoyunda görüyoruz.
Sadece ben bu düzenleme yapıldıktan sonra ilk etapta girecek kişi sayısının emekli olacak kişi sayısının, tabi herkes bütün emeklilikte yaşa takılanlar kişi sayısının aynı anda bir düzenleme yaptığımız zaman emekli olacak diye bir hedefimiz yok. Çünkü daha hizmet yılını tamamlamayan henüz prim gününü tamamlamayanlar da var. Sadece yaş anlamında emekliliği bekleyenler de var.
İlk süreçte bir milyonun üzerinde kişinin, şu anda dosya bazlı baktığımız zaman yaklaşık 12 buçuk milyon emeklimiz var. Hak sahipleri ile birlikte 13 milyonun üzerinde bu rakam. Türkiye'de SGK sisteminde ortalama yılda 600 bin kişinin emekli olduğu bir yapı söz konusu. Dengemiz böyle bir yapı üzerine inşa edilmiş.
Bu düzenleme ile ilk etapta bir milyonun üzerine 1 buçuk milyona yaklaşan kişinin düzenleme yapıldıktan sonra emekli olacağı sonra da yıllar içerisinde de her sene yine güçlü bir oranda sisteme emeklilerimizin girişinin devam edeceğini hedefliyoruz.
Toplam sayı ile ilgili bakanlığımızın bu rakamları açıklaması çok daha doğru olur ama 3-4 milyonun arasında bir vatandaşımızın bu kapsamda olduğunu tahmin ediyoruz."