EYT'de yaş + prim eksiği tık düşüyor! 31- 37- 40- 49 yaşındakiler düzlüğe ÇIKTI! 1993-1999-2008-2022 girişliysen...

Bu düzenleme ile ilk etapta bir milyonun üzerine 1 buçuk milyona yaklaşan kişinin düzenleme yapıldıktan sonra emekli olacağı sonra da yıllar içerisinde de her sene yine güçlü bir oranda sisteme emeklilerimizin girişinin devam edeceğini hedefliyoruz.

Toplam sayı ile ilgili bakanlığımızın bu rakamları açıklaması çok daha doğru olur ama 3-4 milyonun arasında bir vatandaşımızın bu kapsamda olduğunu tahmin ediyoruz."