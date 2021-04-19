Netleşti! 3 ay geri ödemesiz 225.000 TL kredi başvuru şartları nedir? Devlet destekli kredi fırsatı! Almak için...

Peşi sıra açıklama geldi! Halkbank'tan sıfır faiz oranı ile kredi fırsatı! Faizlerin yükselmesi ile ve pandemi yarıyılında yaşanan ekonomik durgunlukla beraber vatandaşlar düşük faizli kredi veren bankaları inceliyor. Halkbank ise bayan teşebbüsçülere özel 6 ay ödemesiz sıfır faiz fırsatı ile 225 bin TL'ye kadar finansman dayanağı sunuyor. Peki Halkbank sıfır faizli kredi avantajından kimler faydalanabilir? Esnaf ve sanatkarlar odası ile esnaf ve sanatkarlar sicil müdürlüğünde kayıtlı olmanın ardından en az 3 aylık zamanda faaliyetlerine devam eden iş yerleri için verilecek. İş ya da ikametlerin yer aldığı ilçelerde faaliyetlerine devam eden esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatiflerinde ortak olarak yer alan, medeni haklarını kullanmak için ehliyete sahip olan asıl şahıslara verilecektir.

19.04.2021 15:48 - Son Güncelleme: 19.04.2021 15:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





