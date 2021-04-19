Emekli zammında 3’lü formül! Emekliye bayram ikramiyesi zammı ne kadar yapılacak? 1500 TL olacak mı?

Emekli zammında 3'lü formül gündemde. Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı gelecek haberlere çevrildi ve yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde ne kadar ikramiye alınacağı merak konusu oldu. Mayıs ayının ilk haftasında ödemelerin yapılacağının ardından heyecan daha da arttı ve Emekliye bayram ikramiyesi zammı ne kadar yapılacak? 1500 TL olacak mı? Sorusunun yanıtı da merakla araştırılmaya başlandı. Emekli bayram ikramiyesi zammı için miktar belirlendi mi? İşte son dakika gelişmeler…