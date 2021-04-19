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Emekli zammında 3’lü formül! Emekliye bayram ikramiyesi zammı ne kadar yapılacak? 1500 TL olacak mı?

Emekli zammında 3'lü formül gündemde. Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı gelecek haberlere çevrildi ve yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde ne kadar ikramiye alınacağı merak konusu oldu. Mayıs ayının ilk haftasında ödemelerin yapılacağının ardından heyecan daha da arttı ve Emekliye bayram ikramiyesi zammı ne kadar yapılacak? 1500 TL olacak mı? Sorusunun yanıtı da merakla araştırılmaya başlandı. Emekli bayram ikramiyesi zammı için miktar belirlendi mi? İşte son dakika gelişmeler…

19.04.2021 15:47 - Son Güncelleme: 19.04.2021 15:47
Emekli zammında 3’lü formül! Emekliye bayram ikramiyesi zammı ne kadar yapılacak? 1500 TL olacak mı?

Emekli zammında 3'lü formül gündemde. Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı gelecek haberlere çevrildi ve yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde ne kadar ikramiye alınacağı merak konusu oldu. Mayıs ayının ilk haftasında ödemelerin yapılacağının ardından heyecan daha da arttı ve Emekliye bayram ikramiyesi zammı ne kadar yapılacak? 1500 TL olacak mı? Sorusunun yanıtı da merakla araştırılmaya başlandı. Emekli bayram ikramiyesi zammı için miktar belirlendi mi? İşte son dakika gelişmeler…

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Emekli zammında 3’lü formül! Emekliye bayram ikramiyesi zammı ne kadar yapılacak? 1500 TL olacak mı?

Gündemden düşmeyen konular arasında emekliye bayram ikramiyesi yer alıyor. Ramazan Bayramı ödemeleri yaklaşırken ülkemizdeki 13 milyon emeklinin merak ettiği ve sıklıkla takip ettiği zam oranı belli oldu mu? Arama motorları üzerinden Emekliye bayram ikramiyesi zammı ne kadar yapılacak? 1500 TL olacak mı? Sorgulaması sıklıkla yapılır oldu. Peki Emekli zammında 3'lü formül nedir? İşte detaylar…

Emekli zammında 3’lü formül! Emekliye bayram ikramiyesi zammı ne kadar yapılacak? 1500 TL olacak mı?

lk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan emekli ikramiyesi üç dönemdir bin lira olarak hesaplara yatırılıyor. Bugüne kadar ödenen ikramiye tutarı 64.2 milyar liraya ulaştı. Ramazan Bayramı ikramiyeleri mayısın ilk haftası hesaplara yatırılacak.

Emekli zammında 3’lü formül! Emekliye bayram ikramiyesi zammı ne kadar yapılacak? 1500 TL olacak mı?

Kurban Bayramı ikramiyesinin de 12-16 Temmuz tarihlerinde ödenmesi bekleniyor. Emekliler Temmuz ayında aylıklarını da zamlı alacak. Emekliler her yıl Ocak-Temmuz aylarında son 6 ayın enflasyon rakamlarına göre zam alıyor.

Emekli zammında 3’lü formül! Emekliye bayram ikramiyesi zammı ne kadar yapılacak? 1500 TL olacak mı?

TÜED olarak enflasyon oranları ve ekonomideki dalgalanmalar da dikkate alınarak bayram ikramiyelerinde artış yapılmasını bir süredir talep ettiklerini vurgulayan Ergün, şöyle konuştu:

"İkramiyenin ödenmeye başlandığı tarihten itibaren emekli aylıklarına altı ayda bir yapılan zam ikramiyelere de uygulanmalı. 2021'in birinci altı ayında bayramlar öncesinde ödenecek ikramiye 1.545 liraya yükseltilmelidir." dedi.