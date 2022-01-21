21 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu! Kış soğuklarında içinizi ısıtacak hobi ürünleri! BİM şubelerinde 9,90 TL’den satılacak!
BİM'de bu Cuma yine birbirinden güzel ürünler sizleri bekliyor. Farklı kategoriden pek çok üründe fırsatlar var bütçenizi düşünen fiyatlar ön plana çıkıyor. BİM şubelerinde 9,90 TL'den satılacak olan pratik mutfak ürünlerinin yanı sıra Seramik Hamur Kili 12,90 TL, Kanaviçe Kiti 16,50 TL, beybi yumak 10,90 TL, Polar Eşofman Takımı 79,90 TL, Kumtel turbo fırın 499 TL'den satışa sunulacak. Stoklarla sınırlı olan BİM aktüel ürünlerini kaçırmamak için haberimizden inceleme yaparak alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.
21.01.2022 09:26
- Son Güncelleme: 21.01.2022 09:26
Her Salı ve Cuma birbirinden güzel ürünleri bütçeye dost fiyatlarla satışa sunan, en çok ziyaret edilen marketler zinciri BİM'de sabah saatlerinde biten ürünleri yakalamak isteyenler acele etmeli. Şimdiden hangi kategorilerden ürünlerin ne kadar fiyata satışa sunulacağını öğrenmek ve alacaklarının listesini yapmak isteyen vatandaşlar için 21 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu fırsatlarını haberimizde derledik. Kış soğuklarında içinizi ısıtacak hobi ürünleri, ayrıca canınızın sıkılmasını da engelleyerek keyifli anlar yaşamanızı sağlayacak. Mutfakta kullanacağınız pratik ürünler BİM şubelerinde 9,90 TL'den satılacak.