21 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu! Kış soğuklarında içinizi ısıtacak hobi ürünleri! BİM şubelerinde 9,90 TL’den satılacak!

Her Salı ve Cuma birbirinden güzel ürünleri bütçeye dost fiyatlarla satışa sunan, en çok ziyaret edilen marketler zinciri BİM'de sabah saatlerinde biten ürünleri yakalamak isteyenler acele etmeli. Şimdiden hangi kategorilerden ürünlerin ne kadar fiyata satışa sunulacağını öğrenmek ve alacaklarının listesini yapmak isteyen vatandaşlar için 21 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu fırsatlarını haberimizde derledik. Kış soğuklarında içinizi ısıtacak hobi ürünleri, ayrıca canınızın sıkılmasını da engelleyerek keyifli anlar yaşamanızı sağlayacak. Mutfakta kullanacağınız pratik ürünler BİM şubelerinde 9,90 TL'den satılacak.